Andrés cree que la ruptura de negociaciones no debe afectar al Diálogo Social pero ve falta de credibilidad en la Junta

Publicado 26/09/2019 20:39:57 CET

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, ha considerado este jueves que la ruptura de la negociación entre la Junta y las organizaciones sindicales para la aplicación de la jornada de 35 horas a los funcionarios no debe afectar al Diálogo Social, si bien ha reclamado al Gobierno regional que "si quiere tener credibilidad" debe cumplir sus acuerdos.

En declaraciones a Europa Press tras la última e infructuosa reunión entre los representantes de los funcionarios públicos y el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, ha querido diferenciar entre la negociación entre "empleador y empleado" en torno a la aplicación de la jornada de 35 horas semanales a los más de 80.000 empleados públicos y el Diálogo Social, al que considera un concepto "sociopolítico".

"No hay ligazón entre ellos, son ámbitos que no deben estar contaminados. No debería afectar", ha explicado el dirigente sindical de CCOO.

No obstante, ha advertido a la Junta de Castilla y León de que "un Gobierno que quiere tener credibilidad tiene que cumplir sus acuerdos", en referencia a la firma por parte del anterior Ejecutivo del Partido Popular para aplicar la jornada de 35 horas semanales si se daban unos "parámetros socieconómicos".

Esa condición se ha dado, ha recordado Andrés, que ha añadido que el actual Ejecutivo regional está también dirigido por el Partido Popular, por lo que ha subrayado que "hay que cumplir acuerdos".

Por ello, el dirigente sindical reclama al Gobierno de PP y Ciudadanos que si ha habido "problemas" los expliquen y planteen una oferta "firme" a los sindicatos en una nueva reunión. "Si quieren tener credibilidad, negocien", ha aseverado, tras subrayar que las organizaciones sociales sí que están dispuestas al diálogo pese a que en la reunión de este jueves la posición del Gobierno regional les ha "irritado", como ha explicado Andrés.