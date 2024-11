Aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de León por 162 millones con el apoyo de UPL y el rechazo de PP y Vox

LEÓN, 29,(EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes su Presupuesto General para el ejercicio 2025 por 162.803.000 euros, con los votos a favor del PSOE y Unión del Pueblo Leonés y el rechazo del Partido Popular y Vox.

A la correlación de apoyos a estas cuentas, que han salido adelante por 17 votos a favor y 10 en contra, se ha sumado además, el voto del que fuera concejal de Vox y ahora se encuentra en el grupo de los no adscritos, Ildefonso del Fueyo.

El concejal de Hacienda, Carmelo Alonso Sutil, ha detallado que las partidas aprobadas se han visto incrementadas en 12 millones de euros con respecto al año anterior "gracias al aumento de un 13 por ciento en la participación de los tributos del Estado" hecho que según el edil, "demuestra el compromiso del Gobierno en la financiación de las administraciones locales".

Además del capítulo genérico, se ha dado luz verde al presupuesto del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (ILRUV), por importe de 500.000 euros; al del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (ILDEFE), por 1.278.120 euros; y el del Consorcio Urbanístico Intermunicipal para la Gestión del Polígono Industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina, por 426.000.

Con un incremento del 1,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, la partida a la que mayores recursos se destinan es la de Gastos de Personal con 74.008.167 euros, seguida del apartado de Gastos Corrientes con 39.201.624 euros y un incremento del 29,56 por ciento en relación al año 2024.

En este último apartado, los de mayor asignación, como ha explicado el titular de Hacienda, son los que tienen que ver con gastos en Seguridad, Movilidad, Urbanismo, Vivienda y Bienestar Comunitario con 14,6 millones de euros.

"En conjunto las áreas de gasto en servicios públicos esenciales y protección social suponen el 51 por ciento del presupuesto de gasto corriente", ha detallado Alonso Sutil.

El capítulo de Gastos Financieros ha experimentado "una reducción importante", pasando de 1.585.000 euros en 2024 a los 497.550 euros del año actual, debido a "la fuerte reducción en la carga financiera por a la disminución en los tipos de interés".

También la categoría de Transferencias Corrientes ha experimentado un aumento alrededor del 16 por ciento con 19.619.000 euros , entre las que se encuentran partidas como la aportación a la Diputación Provincial por la planta de tratamiento de residuos municipales, o la transferencia al Consorcio del Aeropuerto de León.

En Inversiones Reales, el concejal responsable de las cuentas ha querido destacar, dentro de los 15.191.664 euros de montante, el contrato de mantenimiento de edificios por 4 millones, el Plan de Actuación de Ciudad por 3,5 millones, la reposición de infraestructura verde municipal 1,4 millones o la construcción de la pasarela en el río Bernesga --una de las enmiendas presentadas por UPL para su apoyo al Presupuesto-- por 1,7 millones de euros.

Para cerrar su intervención, el edil del Equipo de Gobierno, ha comparado el estado de la deuda del Ayuntamiento, que a 1 de enero de 2019 se encontraba en 179 millones y que a primeros de año de 2025 "quedará reducida a 96.401.585 euros".

"En resumen, un Presupuesto Municipal con un fuerte incremento que nos permite mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos manteniendo el mismo nivel de presión fiscal a los mismos", ha concluido Carmelo Alonso Sutil.

VOTO EN CONTRA DEL PP

El portavoz consistorial del Partido Popular, David Fernández, ha afeado a la Corporación Municipal "la absoluta ausencia de diálogo" para sacar adelante un presupuesto "con carencias que no baja los impuestos a los leoneses y que no impulsa el desarrollo económico de la ciudad" Estas cuentas "no piensan en las familias leonesas" ya que "no se tiene en cuenta el incremento del coste de la vida por quinto presupuesto consecutivo".

Fernández ha señalado que el Gobierno Local "delega la gestión en empresas privadas" ya que "dos de cada tres euros del capítulo de Inversiones van dedicados a concesiones", algo que el alcalde, José Antonio Diez, en su etapa en la oposición "criticó duramente".

El representante 'popular' ha recordado que su formación presentó 23 enmiendas valoradas en 10,3 millones de euros con "cuatro grandes objetivos: las familias leonesas, el desarrollo económico, una bajada de impuestos y solucionar los problemas de limpieza y servicios que tiene la ciudad".

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha agradecido que el concejal de Hacienda haya incluido en su resumen de "unas cuentas equilibradas" dos de las enmiendas presentadas por los leonesistas, que constituyen "propuestas de ciudad para enriquecer este Presupuesto".

Finalmente, la única concejal de Vox, Blanca Herreros ha denunciado "la excesiva carga fiscal que ahoga a los leoneses", quienes "no ven reflejada esa presión en la calidad de los servicios".

Herreros ha asegurado que barrios como El Crucero, Ventas o Armunia se encuentran "abandonados" y por ello ha considerado "insuficiente" la asignación para el Plan de Actuación de Ciudad.

El edil no adscrito, Ildefonso del Fueyo, ha manifestado su apoyo a una iniciativa, "que se ajusta bastante a la realidad de la ciudad" y que "ha intentado ser lo más justa y equitativa posible dentro de las dificultades que tiene confeccionarla", por lo que ha comunicado su voto a favor.

El alcalde de la capital leonesa se ha dirigido a David Fernández indicando que "cuando alguien tiene pretensión de llegar a gobernar debe mostrar algo más de trabajo y algo más de compromiso", en referencia a un escrito presentado por el PP en el que incluye las enmiendas de su formación política.

"Si nosotros debatiremos esas enmiendas y las incluyeramos en el Presupuesto estaríamos incurriendo en una ilegalidad", ha asegurado el regidor a la par que ha pedido al responsable del PP que presente las enmiendas "de una forma que puedan ser debatidas y no una carta a los Reyes Magos".

Diez ha expresado su agradecimiento al grupo de UPL por "anteponer el interés de los ciudadanos al interés político, a pesar de las diferencias políticas".

Además ha reconocido a del Fueyo haber mostrado "un grado importante de responsabilidad y compromiso" con la institución.

OTROS ASUNTOS

En otro orden de asuntos, el Pleno Municipal ha tramitado favorablemente la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana, así como las prórrogas de los convenios con la Diputación y con el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo para la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de León.

También se ha aprobado, con el voto en contra de Vox, el Incremento hasta 352 del número de pluses festivos anuales, para paliar la insuficiencia del personal de Limpieza Viaria y Residuos que trabaja en domingos y festivos.

Por unanimidad se ha acordado la modificación de la Ordenanza reguladora de las tasas en la Zona O. R. A. para el estacionamiento y pernocta de caravanas y autocaravanas en el municipio de León.

Con esta medida, del 15 de marzo al 15 de octubre, como periodo de alta ocupación, estos vehículos pagarán cinco euros al día o su fracción.

Del 16 de octubre al 14 de marzo, la reserva de espacios de aparcamiento costará dos euros al día.

Todas las formaciones con representación municipal han votado a favor de que la plazuela existente en la confluencia de las calles Pablo Flórez y Serranos, delante del Colegio Ponce de León, pase a denominarse 'Plaza del Desenclavo' en homenaje a la Cofradía del Santo Cristo del Desenclavo.