El artista Jaume Plensa participará en el proyecto creativo del nuevo puente del Poniente de Valladolid

VALLADOLID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha invitado al escultor Jaume Plensa a incorporar el proyecto creativo 'Siete poetas sobre el río Pisuerga' para la intervención en el puente del Poniente y conseguir así una actuación "icónica" en el puente de la ciudad que hermana a Valladolid con las principales ciudades del mundo.

En este sentido, el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, ha señalado que en este tema "tan importante" para la ciudad se habla de "cero improvisaciones, lo que hay es mucha responsabilidad y respeto ante esta actuación". "Y como saben, ya dije recientemente que cuando pudiera hacerse público este proyecto, lo haría yo mismo", ha explicado.

Asimismo, el regidor ha indicado que "desde el primer minuto" se decidió trabajar en paralelo y de manera coordinada en dos áreas, tráfico y movilidad, y urbanismo y vivienda, porque por un lado el proyecto de ingeniería y técnico va a dotar de mayor amplitud al tablero, sin que el peatón y el ciclista pierden espacio, y por otro lado "se persigue un sueño, y con trabajo, tesón y empeño, a veces los sueños se convierten en realidad".

Para entender la "importancia" de Plensa, Carnero ha enumerado algunas de sus obras "inseparables" de los espacios en los que se ubican como la cabeza de 'Julia' en la Plaza de Colón de Madrid, 'Looking into my dreams' en Chicago o la escultura gigante en la playa de Botafogo (Rio de Janeiro).

HOMENAJE A LA CIUDAD

La incorporación de la obra 'Siete poetas sobre el río Pisuerga', hermana a la ciudad con Niza, París, Gotemburgo o Andorra la Vella, escenarios donde el escultor ha planteado sus propuestas, de una obra que tiene un "trasfondo humano y constituye una invitación a mirar hacia arriba, no solo para admirar el paisaje que rodea a las siete figuras, sino para invitar a las personas a encontrar la belleza que tenemos escondida dentro de nosotros", según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

'Siete poetas sobre el río Pisuerga' pasará a formar parte de uno de los principales ejes de comunicación de la ciudad y se convertirá en un homenaje a la ciudad de Valladolid como referente literario y poético.

Una ciudad que prestó sus espacios a la creación de Góngora, Quevedo, Miguel de Cervantes Saavedra, donde nació Jorge Guillén, donde vivió José Jiménez Lozano que junto a Delibes y Umbral nos hacen acreedores de un importante título, una de las ciudades del mundo con mayor número de premios cervantes.

Jaume Plensa, nacido en Barcelona en 1955, es uno de los escultores contemporáneos más influyentes y reconocidos a nivel internacional. Ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales. Su obra puede verse permanentemente en espacios públicos de ciudades de España, Francia, Japón, Gran Bretaña, Corea, Alemania, Canadá, Holanda y Estados Unidos, entre otros países.

La remodelación del Puente del Poniente es uno de los compromisos asumidos por el actual Equipo de Gobierno y las obras planteadas continúan la política de atender una movilidad global con la construcción de nuevas infraestructuras que favorezcan la fluidez beneficiando a peatones, transporte público, vehículos privados y movilidad ciclista.

De esta forma, la incorporación de un tercer carril al puente del Poniente permitirá nuevas estrategias de movilidad, en las que será posible dar prioridad al transporte publico sin perjudicar la fluidez del resto del tráfico, así como otras posibles actuaciones en el futuro que favorezcan la integración del río Pisuerga en la ciudad.