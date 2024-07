El Arzobispado de Burgos inicia los trámites para desahuciar a las monjas excomulgadas de Belorado

BURGOS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Burgos ha dado los primeros pasos para desahuciar a las ex religiosas del convento de Belorado. Así lo han confirmado fuentes de la diócesis de Burgos y de las propias ex monjas.

En un directo, realizado ayer por las mujeres encastilladas en La Bretonera, con el canal Macabeo de YouTube, dos de ellas aseguraron que el prelado de Burgos, monseñor Mario Iceta, tenía "prisa" por echarlas del cenobio beliforano.

Las mismas ex monjas publicaban una historia en Instagram en la que han revelado que la Diputación de Burgos ha iniciado los trámites para evaluar la "vulnerabilidad" de la lideresa del convento, Laura García de Viedma, y de la comunidad de excomulgadas. Es un trámite previo al proceso.

El Arzobispado de Burgos ha confirmado el inicio de la tramitación y la diócesis ha asegurado que "esa cita forma parte de los trámites previos necesarios antes de interponer una demanda de desahucio". De hecho, "los servicios jurídicos llevan semanas preparando el terreno para presentarla, pero aún no lo han hecho", han confirmado.

Las excomulgadas que participaron en el directo con Macabeo aseguraron que desde el Arzobispado "se ha intentado cambiar las cerraduras de Derio y Orduña". En la jornada de hoy, en una historia de Instagram han asegurado que "de hecho, las han cambiado". Sin embargo, fuentes diocesanas de Burgos han asegurado que lo que dicen las ex monjas "no se ajusta a la realidad".

A este respecto, el Arzobispado ha explicado que ha cambiado "una cerradura de Derio porque había constancia de que no había nadie en su interior y de acuerdo con el guardés del monasterio".

Las mismas fuentes han explicado que las ex religiosas "accedieron posteriormente por otra puerta y no sabemos si han cambiado la cerradura o la han atrancado, pero lo cierto es que en este momento no tenemos acceso al monasterio" y que en Orduña "no se ha intervenido".