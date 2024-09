Arzobispado de Burgos ultima la demanda de desahucio contra las ex monjas de Belorado

BURGOS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Burgos ha reactivado el mecanismo para presentar la demanda de desahucio contra las exreligiosas del convento de La Bretonera, en Belorado, cuatro meses después de que las entoncer hermanas clarisas decidieran separarse de la Iglesia Católica.

Según informa el periódico digital 'Burgosconecta' en una información recogida por Europa Press, los servicios jurídicos del Arzobispado de Burgos esperan interponer el escrito de demanda por desahucio contra las ex monjas de Belorado en los próximos días, según han confirmado fuentes diocesanas.

Los servicios jurídicos "están trabajando con prisa y sin pausa" y puede ser "cuestión de días" cuando se presente la demanda.

Las monjas manifestaron su abandono de la Iglesia Católica el pasado mes de mayo para pasar a la tutela de Pablo de Rojas y su 'Pía Unión Sancti Pauli Apostoli', cuyo fundador fue excomulgado en 2019, pero permaneceron encerradas en el convento de Las Clarisas de Belorado.

Desde el Arzobispado, tras la actuación "prudente y medida" de monseñor Mario Iceta y la Comisión Pontificia nombrada por el Sumo Pontífice, los servicios jurídicos del Arzobispado consideran que "llega el momento de interponer la demanda de desahucio".

Recuerdan que el Arzobispado "no ha tenido prisa, no se ha precipitado a la hora de tomar decisiones y, una vez trabajado el escrito de demanda, se presentará en los próximos días en el Juzgado".

Como paso previo a la demanda, el Arzobispado debía que contar con un informe de Vulnerabilidad emitido por el Área de Bienestar Social de la Diputación Provincia, perro cuando los trabajadores sociales de Belorado se acercaron a entrevistar a las ex religiosas, muchas de ellas se negaron a hacerlo, y renunciaron a ser examinadas para determinar su grado de vulnerabilidad y afección.

Desde la Diputación de Burgos se determinó que, al renunciar a ello, se entendía "que las ex monjas no sufren esa vulnerabilidad que se suponía" por lo que tras la presentación de la demanda de desahucio, será un juez el que determinará qué va a pasar con las ex clarisas de Belorado, que también cuentan con un gabinete jurídico que las defenderá.