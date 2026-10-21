La Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' celebra en Salamanca los 40 años de su fundación

David Mingo (i), Carlos García Carbayo (c) y María Victoria Moreno, en el acto del 40 aniversario de La Asociación de Ayuda a la Mujer ‘Plaza Mayor’. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' ha celebrado este miércoles en el Colegio del Arzobispo Fonseca los 40 años de su fundación en un acto bajo el lema 'Transformando vidas, construyendo igualdad'.

La presidenta de la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor', Ascensión Iglesias, que ha tomado la palabra en primer lugar ha recordado cómo la andadura se inició en 1966, y más tarde cuando "se iniciaba la democracia", entendieron que no era posible que "existiera la democracia sin el 50 por ciento de la ciudadanía de nuestro país".

"Comenzamos a luchar para que las mujeres tuvieran derecho a tener derechos", ha resumido Iglesias.

La presidenta de la Asociación ha anunciado también la elección del presidente del Consejo Económico y Social, el salmantino Enrique Cabero, como socio de Honor por su ayuda durante estos años.

Por su parte, la directora general de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, María Victoria Moreno, ha mostrado su apoyo a la asociación con la que la institución regional colabora. "Hemos tejido una red que es lo que da visibilidad al trabajo que se hace desde la Junta" ha indicado.

"Esta colaboración tiene que seguir, por lo que las animamos a continuar durante otros 40 años más y las felicitamos por ese trabajo diario que hace que al final toda la red de la que dispone la Junta de Castilla y León para atender a las víctimas sea cada vez mejor y esté mejor atendida".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, también ha participado en el acto que ha incluido la ponencia 'Violencia de género y guerra cultural', impartida por Miguel Lorente Acosta, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y experto internacional en violencia de género.

Carbayo ha destacado la labor "intachable" de una asociación que a lo largo de cuatro décadas ha situado a Salamanca en el centro de la defensa de la mujer, de la igualdad y la libertad.

Al mismo tiempo, mostro su admiración hacia un grupo de mujeres fuertes y valientes retrato de una época difícil que después de todos estos años enarbolan con orgullo la bandera de los logros conseguidos en beneficio de las mujeres de esta tierra.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha felicitado a la asociación por estas cuatro décadas de trabajo y ha destacado que su labor es "realmente encomiable y, desafortunadamente, aún muy necesaria".

Asimismo, ha reconocido su papel en la sensibilización, la prevención de la violencia de género y, especialmente, en la atención directa a las mujeres que sufren situaciones de violencia en la provincia.

El presidente ha subrayado la importancia de la colaboración entre la Diputación y Plaza Mayor para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, independientemente de su lugar de residencia.

En este sentido, la institución provincial mantiene un convenio de colaboración dotado con 37.500 euros en 2026 para desarrollar actuaciones de asistencia jurídica, promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género, con especial atención al medio rural.

"Cuando una mujer decide dejar atrás una situación dramática, asociaciones como Plaza Mayor están ahí para acompañarla", ha señalado Mingo, quien ha incidido en la soledad, el miedo y las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres cuando abandonan un entorno de violencia.

Por ello, ha defendido que las instituciones deben estar a la altura y ofrecer respuestas eficaces, seguras y cercanas.