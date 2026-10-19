Aspace Castilla y León celebrará el 24 de octubre en Toro su Encuentro Regional de Voluntariado

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación ASPACE Castilla y León celebrará el próximo 24 de octubre en la localidad zamorana de Toro su Encuentro Regional de Voluntariado, una jornada que reunirá "formación, intercambio de experiencias y actividades de convivencia" para las personas que colaboran con las entidades del movimiento en la Comunidad.

El objetivo central de la cita es mejorar el acompañamiento a las personas con parálisis cerebral desde el respeto a sus decisiones, preferencias y necesidades de apoyo, señala la federación a través de un comunicado.

Para ello, la iniciativa pondrá el foco en ofrecer los apoyos necesarios respetando la autonomía de los usuarios a través de situaciones cotidianas.

La principal propuesta formativa será el taller práctico 'Y tú, ¿qué harías?', previsto de 13.05 a 14.35 horas en el Salón 'La Maqueta', punto de referencia del evento.

Durante esta actividad se trabajarán aspectos vinculados a la toma de decisiones, la comunicación adaptada y la prevención de actitudes sobreprotectoras.

El encuentro comenzará a las 10.30 horas con la recepción de asistentes, la bienvenida institucional y una visita guiada al Museo del Queso Chillón, que incluirá una degustación de productos y vino de la Denominación de Origen Toro.

Tras la formación, los participantes mantendrán una comida de convivencia en el centro histórico y concluirán la jornada a las 16.15 horas con un acto de cierre y entrega de obsequios de agradecimiento.

La actividad cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del IRPF destinada a fines de interés social.