Las autoescuelas se movilizan en una marcha lenta por la ciudad de Ávila para reclamar más exámenes prácticos

ÁVILA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila (APAVI) de CEOE Ávila se ha manifestado hoy en una marcha lenta por las calles céntricas de la ciudad con más de sesenta vehículos, entre coches, coches con remolque, camiones y motos.

El objetivo ha sido reclamar más exámenes prácticos para conseguir el carné de conducir, que actualmente esperan más de 10000 alumnos en la provincia abulense.

El presidente de APAVI, Óscar Jiménez Albarrán, ha insistido este miércoles en que "Ávila necesita examinadores ya", puesto que los tres actuales, más un coordinador, son insuficientes para la demanda existente.

Cada autoescuela examina entre dos y tres personas cada quince días, lo que supone un perjuicio para los alumnos, que necesitan sacarse en la mayoría de los casos el carné con cierta premura por su situación, bien sea laboral o estudiantil, y ven un retraso en su obtención de hasta cinco meses debido a la lista de espera.

Además, postergar la fecha del examen práctico encarece la obtención del permiso y, sobre todo, "no permite dar una enseñanza programada y de la calidad que se quiere".

Las autoescuelas de Ávila, en su práctica mayoría pequeño negocios familiares, están atravesando una situación complicada debido a este atasco.

"No hay suficientes examinadores para los alumnos a los que damos las clases prácticas, que no cogen ritmo continuo en las clases, lo que conlleva que no podamos trabajar en condiciones", ha criticado Eugenia Gómez, profesora de Autoescuela Plaza, a lo que ha añadido que "han tenido que prescindir de personal porque no hay posibilidad de mantener esos puestos de trabajo".

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila ha mantenido reuniones con la Jefatura Provincial de Tráfico y con la Subdelegación del Gobierno en Ávila, yendo de la mano con los empresarios en esta reivindicación, ha señalado Albarrán.

"Pedimos un examinador más, más la cobertura de la plaza del examinador que se va, o que se hagan horas extra para sacar adelante los exámenes", ha concluido.

En la marcha han participado 40 autoescuelas de Ávila y una docena de autoescuelas de Madrid que también examinan en la ciudad a sus alumnos.