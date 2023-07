Las autoescuelas de Segovia exigen mejorar las condiciones de exámenesdurante el verano

SEGOVIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Segovia

(APAE), Irene Herranz, ha criticado la situación de "precariedad" que hay en la provincia por la falta de examinadores en la Jefatura de Tráfico provincial.

Herranz ha expuesto que, desde 2018, la provincia de Segovia sufre la falta de examinadores, dado que de las cuatro plazas con las que cuenta la jefatura provincial de tráfico, sólo hay tres cubiertas de forma constante.

Sólo durante un tiempo entre los años 2021 y 22 hubo una comisión de servicios que cubrió esa vacante y el resultado se notó durante todo ese periodo, pero la persona que realizaba esa comisión solicitó traslado a otra provincia y la plaza volvió a quedar vacante.

En el organigrama de Segovia, con 3 examinadores y un coordinador se dan momentos de verano en que, por las vacaciones de estos examinadores,

sólo supervisan las pruebas dos o un único examinador.

"Esto causa perjuicio, directamente, a los alumnos", ha manifestado la presidenta de las autoescuelas, "a los que no podemos asegurar ninguna fecha concreta en la que podrán examinarse". Herranz también ha declarado el daño económico que les causa a las empresas de formación de conductores, porque "los clientes nos preguntan por las condiciones de matrícula y si podrán examinarse en julio, o en septiembre... Al no poder darles una fecha concreta, son muchos los que prefieren retrasar el comienzo de las clases".

En caso de jóvenes que salen de Segovia para estudiar en otras ciudades, "es probable que se matriculen allí, porque les dan la seguridad de exámenes que no tenemos en Segovia", ha declarado Herranz, que se pregunta por qué se olvida a provincias pequeñas como Segovia, "mientras en Valladolid, por ejemplo, se les ha dotado de un examinador más que los propios funcionarios reconocen que no era necesario".

La APAE ha reclamado soluciones a Tráfico en numerosas ocasiones, durante estos tres años. Según Herranz, el director provincial, Pedro Pastor, se ha limitado a argumentar que "no se puede dimensionar una plantilla según picos de trabajo" y que "otras provincias del entorno están peor".

Además, como ha comentado Irene Herranz, los examinadores de Segovia, que tienen una media de 10 alumnos a examinar por día de verano, no la cubren porque parte de su tiempo lo emplean en desplazarse de las oficinas de Tráfico al centro de exámenes del Polígono del Cerro o viceversa, para fichar su entrada o salida laboral. Para Herranz, "esa media hora se pierde por no buscar una solución que evite ese desplazamiento ilógico".

Ante esta actitud negativa a resolver el problema, APAE exige a la Jefatura de Tráfico de Segovia varias medidas, como un examinador itinerante durante los meses de verano, la instalación de sistema de registro de la jornada de trabajo en el propio centro de exámenes y la comunicación a las autoescuelas del número de examinadores que habrá cada semana de verano, "para poder planificar nosotros la carga de alumnos y de trabajadores propios". Irene Herranz no pide el nombre de los examinadores que estén en activo esa semana, sino cuántos lo estarán, pues "si hay menos, sabemos que no habrá exámenes y podemos organizar nuestra plantilla con vacaciones, planificar a nuestros alumnos y no malgastar nuestros recursos por no saber si esos días habrá o no pruebas".

APAE estima que esta falta de examinadores en Segovia está produciendo una pérdida de un 30 por ciento de matrículas en los meses de verano, contando tanto los exámenes de coche, los de moto y los de vehículos pesados, "con las empresas de transporte llamándonos para saber si sus trabajadores van a poder obtener el carnet de camión y cuándo".