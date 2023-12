Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid serán las sedes de las oposiciones de Secundaria en junio de 2024

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia y Valladolid serán las sedes donde se celebrarán el próximo mes de junio de 2024 el concurso de reposición al cuerpo docente de Secundaria donde se ofertarán 1.217 plazas.

Así lo ha transmitido la Consejería de Educación a los representantes de las organizaciones sindicales presentes en Mesa sectorial --CSIF, ANPE, STESCYL-i, UGT-SP y CCOO-- que se ha celebrado esta mañana. La convocatoria se publicará durante el mes de diciembre, mientras que la presentación de solicitudes se podrá realizar tras las vacaciones de Navidad.

Las plazas en concurso, según ha podido saber en Europa Press serán 1.217 como ya avanzó Europa Press el pasado 23 de noviembre. De ellas, 1.192 se destinarán a los profesores de Enseñanza de Secundaria y el resto, 25, al cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares.

Del total de las plazas que saldrán para Secundaria, 190 son de Matemáticas, las más numerosas, seguidas de las 145 de Lengua Castellana y Literatura, y las 105 de Inglés.

En concreto, en Filosofía se pondrán en concurso un total de 35 plazas (sede Ávila); 85 para Biología y Geología (Ávila); 75 en Orientación Educativa (Ávila); diez para Sistemas Electrónicos y Equipos Electrónicos (Ávila); un total de 105 para Inglés (Burgos); nueve en Música (Burgos); 50 en Educación Física (Burgos) y cuatro para Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (Burgos).

Para la especialidad de Matemáticas se han convocado 190 plazas (sede en Palencia); 27 para Dibujo (Palencia); 60 para Tecnología (Palencia); para Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (Palencia) se han convocado siete; 145 para Lengua y Literatura (Segovia); 95 para Física y Química (Segovia); 18 para Francés (Segovia) y 15 para Sistemas Electrotécnicos y Automáticos (Segovia).

En Instalaciones Electrotécnias (Segovia) salen a concurso 30 plazas; ocho en Griego (Valladolid); 43 plazas para Latín (Valladolid); 95 en Geografía e Historia (Valladolid); once en Economía (Valladolid), 35 para Informática (Valladolid) y 30 para Sistemas y Aplicaciones Informáticas (Valladolid).

Por último, las 25 plazas para especialistas en Sectores Singulares se distribuyen en diez para Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas (sede Valladolid), doce para Mantenimiento de Vehículos (Palencia) y tres para Soldadura (Valladolid).

MAESTROS

Esta convocatoria coincide por primera vez con la correspondiente al Cuerpo de Maestros. "Un esfuerzo que demuestra el compromiso de la Consejería de Educación por la fomentar la estabilización y la reducción del porcentaje de interinidad hasta el ocho por ciento", ha explicado la Junta.

En total, se pondrán a disposición de los opositores 476 plazas distribuidas en siete especialidades: 192 plazas de Educación Primaria, los exámenes se desarrollarán en León; 26 de Pedagogía Terapéutica, la prueba será en Ponferrada; 66 de Lengua Extranjera (Inglés) y 52 de Educación Física, en Zamora; 24 de Música o 13 de Audición y Lenguaje, en Soria; y 103 de Educación Infantil; cuyos aspirantes se examinará en Salamanca.

SINDICATOS

Una convocatoria acogida con escepticismo por parte de UGT, cuya responsable de Educación, Beatriz García ha incidido en que hay "muchos procesos" en cada una de las sedes, lo que a su juicio será "una locura" para las Direcciones Provinciales. "Seguimos sin entender por qué son estas y no otras las especialidades, porque nos dan datos sin más, cuando hay especialidades que llevan muchos años sin convocarse que no aparecen en este listado. Han decidido que son estas, no es negociable, no hay más", ha lamentado.

Por su parte, la responsable del área en CSIF, Isabel Madruga, ha reiterado que las 1.217 plazas convocadas son "insuficientes para bajar el porcentaje de interinidad al ocho por ciento" cuando en Castilla y León, según cálculos de CSIF, "supera el 21 por ciento".

"Demandamos reducirlo al cinco por ciento aún vigente según el acuerdo del 19 de mayo del 2006", ha recalcado Madruga, que ha pedido que estas oposiciones no coincidan con las de Maestros para no "mermar derechos de muchos opositores que cuentan con ambas titulaciones".

Al hilo de estas palabras, ha exigido también que se garantice que los miembros de los tribunales que realizarán este proceso en los meses de junio y julio estén "debidamente apoyados por la Administración y cobren en tiempo y forma las dietas que les corresponden".

"Exigimos de esta manera que se actualice la norma de indemnizaciones por razones del servicio que está fechada en 1993. Para CSIF los procesos de oposiciones son esenciales porque conllevan la necesaria estabilización del sistema educativo. El acceso a la función pública debe mejorarse. Miles de compañeros estarán implicados como miembros de tribunales o aspirantes en estas oposiciones que deben ser coordinadas debidamente en las nueve provincias", ha concluido.