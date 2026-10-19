Por Ávila presentará enmiendas "razonables y necesarias" y pide a PP y a Vox que no apliquen el rodillo

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha confirmado este lunes que su formación política presentará enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 que serán "razonables y necesarias" para la provincia abulense y ha pedido a PP y a Vox que no apliquen el rodillo "como están habituados cuando están gobernando", ha advertido.

Pascual se ha confesado "bastante indignado" tras constatar que Ávila vuelve a ser la última provincia en inversiones en el proyecto de presupuestos de la Comunidad, en este caso para 2027. "No lo entiendo, no es por menospreciar a las otras ocho provincias, pero que siempre estemos a la cola", ha exclamado el procurador de la formación abulense que ha incidido además en que Ávila es una provincia "muy fiel" con el voto conservador, "que es el que gobierna en esta Comunidad", ha apostillado.

Así se ha expresado Pascual en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces que ha ordenado el calendario de tramitación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2027 registrado el pasado 14 de octubre.

Pedro Pascual ha hecho especial hincapié en que Ávila es la provincia que menos inversiones recibe en un proyecto de presupuestos que crece y ha lamentado que su provincia vuelva a ser la novena y, por lo tanto, siga a la cola.

"Somos la única provincia que no tiene ni un kilómetro de autovía (...) antes, por lo menos en la anterior propuesta de presupuestos, nos iban a hacer un kilómetro de autovía en Ávila", ha criticado a modo de ejemplo a lo que ha añadido que una provincia "llena de montañas" no tenga ni un sólo túnel.

Pascual ha aclarado además que la mayor parte del presupuesto inversor de la Junta va a la nueva residencia anunciada en Ávila y ha explicado que el resto es mantenimiento. "Faltaría más", ha ironizado para volver a reprochar a la Junta que no haya presentado "inversiones realmente potentes" para la provincia de Ávila.