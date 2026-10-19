Ávila de los "primeros pasos" para implantar el autobús urbano a Vicolozano y el servicio Buhó

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha dado hoy los "primeros pasos" para implantar dos nuevos servicios de transporte colectivo urbano, correspondientes al servicio de autobús al polígono industrial de Vicolozano y al servicio nocturno o 'búho'.

Así lo ha tratado la Mesa de Movilidad que se ha reunido este lunes, presidida por el teniente de alcalde del ramo, José Ramón Budiño, y en la que se ha contado con representantes de los grupos políticos municipales, Policía Local y servicio de autobús urbano.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento ha trasladado la intención de poner en marcha un servicio de autobús que comunicaría el núcleo de la capital con el polígono industrial de Vicolozano, con punto de partida del recorrido en la plaza del Descubrimiento.

Asimismo, se plantea un servicio de autobús nocturno o 'búho' con dos líneas que combinarían itinerarios que ya se realizan en horario diurno, con el objetivo de dar una alta cobertura y proporcionar servicio a los barrios del Valle Amblés, Hervencias y Universidad.

Una vez tratados estos dos nuevos servicios en la Mesa de Movilidad celebrada hoy, el siguiente paso será su aprobación por los órganos competentes.