Ayala asume su Gobierno en minoría en Burgos y mantiene su "rumbo invariable" aunque por "otros caminos"

La alcalde de Burgos, Cristina Ayala, al término del debate sobre los presupuestos de 20125, que no han sido aprobados por el voto en contra de Vox, lo que ha provocado la ruptura del pacto de Gobierno, ha tomado la palabra para reconocer que tiene más de dos años y medio de mandato "en minoría" y para establecer su 'hoja de ruta'.

Ayala ha recordado que el 28 de mayo de 2023 los "burgaleses pidieron cambio" en las elecciones municipales, ante las "políticas de izquierdas que impidieron avanzar a Burgos", y ha matizado que ese cambio llegó con el pacto alcanzado entre PP y Vox en junio de 2023 "con el objetivo de 15 personas comprometidas con un único norte, la estabilidad política, el trabajo con unidad de acción y la identidad de los objetivos centrales" de la ciudad.

Este año y medio "ha marcado el inicio de este cambio", ha afirmado Ayala, quien ha dicho que 2024 era el año de empezar con los proyectos, pero este vienes "un socio de Gobierno ha decidido lamentablemente no apoyar el presupuesto" por una partida de 119.000 euros, lo que ha provocado la ruptura de dicho pacto.

Y aunque no parezca que sea una gran partida dentro de un presupuesto de 250 millones de euros, de no conceder las ayudas a las ONGs habría supuesto una "herida de muerte" a quienes ayudan a hacer "una sociedad mñas inclusiva, tolerante y prospera", lo que llevó al PP a reconocer su "error" inicial y a rectificar.

"Nos hubiera gustado convencerles" antes de la ruptura del pacto, ha aseverado Cristina Ayala, quien ha recordado que ha sido "un año y cinco meses de coordinación y apoyo mutuo" aunque también ha habido temas con "divergencias insalvables" que han tenido que ver con inmigración y que es lo que ha llevado a romper el pacto.

Por ello, reconoce Ayala que hay que cambiar el camino con el que comenzó pero "el rumbo seguirá invariable" ante la imposibilidad de hacer entender a Vox que no era "ni justo, ni razonable, ni asumible, ni humanitario" dejar sin ayuda a tres entidades de la ciudad que llevan años colaborando con el Ayuntamiento.

"Es momento de reposicionarse y cambiar unos grados el itinerario de la brújula para llegar el mismo puerto inicial. Porque la tormenta obliga a seguir otros caminos al no temer mayoría. Hay que reconocerlo y asumirlo cuanto antes", ha enfatizado Ayala, quien sobre los cuatro ediles de Vox ha dicho que no han sido expulsados, sino que han decidido no aprobar el presupuesto.

"En politica nunca hay que dejar de lado la parte personal" ha dicho la alcaldesa que ha dado las gracias Rauúl, hasta hoy Concejal de Comercio por su "tenacidad y empeño en defender" en lo que cree; a Marta, concejala de Cultura, por hacerlo "todo fácil" y haberla podido acompañar "en un camino nuevo" para ella; a Nacho, concejal de Policía, quein "en apenas un año y medio y deja un legado que se manifiesta en el respeto sincero" de las personas que han estado trabajando en las diferentes áreas que ha llevado, y porque ha demostrado que al igual que su padre, es un hombre "que se viste por los pies".

También ha dado las gracias al portavoz de Vox y hasta hoy vicealcalde, Fernando Martínez-Acítores, y se ha querido, la alcaldesa, guardae "esas pequeñas cosas y miserias que tiene la política" porque,. como ha sentenciado: "Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice".

. La recuperación de las ayudas ha sido la clave de la rotura del acuerdo. Ayala ha reconocido que "no era justo dejar sin ayuda ninguna a las organizaciones". La alcaldesa ha señalado que hay que reposicionarse y seguir yendo al mismo puerto. Hay que asumirlo en el nuevo escenario", Ha incidido en una contradicción de Vox en Burgos. Ayala no entiende como en la Diputación de Burgos, Vox "votó un presupuesto con una partida de ayuda" a Accem, vetada en el Ayuntamiento. Ha apuntado que hay otros ayuntamientos en España en los que "PP y Vox han aprobado sus presupuestos y no se les ha impuesto nada". A lo largo de 16 meses de pacto, ha reconocido "divergencias siempre en inmigración" con sus socios y que es lo que los ha llevado a la ruptura. Ayala ha incidido en que ella no ha echado del equipo de Gobierno a nadie; sostiene que es Vox quien "ha decidido no apoyar" unas cuentas en las que los 15 concejales han trabajado durante varios meses. En su parte final del alegato ha agradecido a sus ya ex socios "este año y cuatro meses de trabajo" y se ha despedido uno a uno