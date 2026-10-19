Ayuntamiento de Ávila abordará la prevención relacionada con el consumo de drogas y con las adicciones en vulnerables

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abordará la prevención relacionada con el consumo de drogas y con las adicciones con colectivos vulnerables como los mayores o las personas con discapacidad intelectual.

Será a través de unos talleres que se desarrollarán este último trimestre de este año y que facilitarán, en dos sesiones de dos horas cada una, herramientas de prevención en colectivos que pueden ser más vulnerables, tal como ha destacado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal.

Con las personas con discapacidad intelectual, se trabajarán aspectos como la percepción del riesgo en relación con las drogas consumidas, como puede ser alcohol, tabaco y derivados, bebidas energéticas o, en algunos casos, cannabis, y también se promoverán habilidades para disminuir el riesgo de consumo, informa el Consistoria a través de un comunicado.

En este taller, se tratarán cuestiones como la importancia de la autoestima, mitos y realidad sobre sustancias, habilidades de comunicación o estrategias prácticas para decir no ante la presión del grupo.

De igual manera, el Ayuntamiento de Ávila desarrollará un taller dirigido a los mayores de 65 años que buscará promover hábitos de vida saludables en relación con el consumo de tabaco, alcohol o hipnosedantes.

En estas sesiones, igualmente, se trabajará sobre la percepción del riesgo en torno al consumo de estas sustancias y sus interacciones con otros medicamentos, automedicación o los riesgos del consumo de alcohol o hipnosedantes en la conducción y otros accidentes, además de conocer los recursos a los que se puede acudir en caso de consumo problemático.

Para el desarrollo de estos talleres, que se enmarcan en el Plan Municipal de Adicciones, se contará con psicólogos especializados y grupos reducidos de asistentes.