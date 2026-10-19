El Ayuntamiento de Ávila acerca la producción de compostaje a la población con un curso este sábado. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila acercará este próximo sábado a la población las técnicas de producción de compost en un curso gratuito que se impartirá en el Centro Medioambiental San Nicolás. La actividad, enmarcada en la programación de otoño del Consistorio abulense en este espacio, se desarrollará durante toda la jornada y permitirá acercarse a una actividad tradicional del medio rural que se encontraba abandonada, pero que ha vuelto a despertar el interés de la ciudadanía en los últimos años.

El curso tratará, en este sentido, la iniciación al compostaje, a través de la transformación de residuos domésticos en compost útil para las plantas. También se aprenderán las diferencias entre compost, abonos y mantillo, así como su correcta utilización, y se ofrecerán herramientas para optimizar el proceso de descomposición, además de contribuir a fomentar hábitos sostenibles y reducción de residuos.

De carácter teórico práctico, el curso está destinado a quienes deseen iniciarse en el cultivo de un huerto, la jardinería o el trabajo con plantas y será impartido por personal especialista del equipo didáctico del centro medioambiental. Para participar en la jornada, que se desarrollará en horario de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, es necesario inscribirse, enviando un correo electrónico a cmasannicolas@ayuntavila.com