El Ayuntamiento de Ávila aprueba su presupuesto para 2027 que contará con 73 millones, seis de ellos para inversiones - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este viernes el presupuesto para 2027 que contará con un montante de 72,8 millones de euros, de los cuales seis se destinarán a inversiones reales, un 34 por ciento más que el presente ejercicio.

Las cuentas han salido adelante con la abstención del Grupo Socialista a pesar del rechazo del PP y de Vox, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este marco, la teniente de alcalde de Recursos Humanos y Hacienda, Ángela García, ha subrayado que estas cuentas generales destacan por su carácter "inversor y social, al servicio de las personas".

En este sentido, García ha asegurado que el presupuesto aumenta su capacidad inversora, lo que contribuirá a consolidar la transformación de Ávila hacia una "ciudad más habitable y sostenible para todos, a la vez que se mantiene la congelación de impuestos y tasas".

Con respecto al presente ejercicio, las inversiones reales incrementan un 34 por ciento, lo que permitirá modernizar la ciudad y potenciar la inversión", al tiempo que disminuye la deuda, que pasa de 30 millones, a fecha de 2019, a 17 millones.

Entre las inversiones previstas para el próximo ejercicio, destaca la fase II para la sustitución de la tubería de Serones con un millón de euros --la fase I está presupuestada con un millón de euros con cargo al remanente de Tesorería--, lo que hará que, en 2027, se destinen dos millones de euros a la sustitución de esta conducción.

Igualmente, se contempla la construcción de otro pabellón deportivo, Ciudad Deportiva, y la mejora de los colegios públicos.

Para ejecutar inversiones, además, se acudirá a un préstamo de 3,3 millones que permitirá financiar inversiones por valor de 5,5 millones de euros, que congela tasas e impuesto, al no ser necesaria su actualización.

Por lo tanto, se mantendrán las bonificaciones previstas del año pasado, entre otras, las bonificaciones fiscales por la instalación de placas solares, la reducción del IBI para familias numerosas o los incentivos fiscales a la actividad económica, así como la tarifa social para el suministro de agua potable.PARTIDAS SOCIALES

Las cuentas recogen la cifra récord de 9,3 millones de euros los Servicios sociales con una partida para personas mayores y dependientes de 7.2 millones de euros, de los que 3,5 millones corresponden a comedor y ayuda a domicilio; para infancia y conciliación familiar, un 1,5 millones de euros y el área de juventud y prevención de adicciones suma 589.000 euros.

Otro de los puntos que ha salido a adelante es urbanismo y servicios de la ciudad que destinará a las vías públicas, 3,1 millones de euros; a saneamiento 1,6 millones; a limpieza viaria y recogida de residuos, 8,4 millones; al alumbrado público, tres millones, a los que se suman seis millones del remanente, inversión que se encuentra en fase de licitación por un importe total de 49,4 millones de euros y, por último, a jardines y podas, 1,9 millones de euros.

Entre las partidas que el Consistorio destaca a lo destiando a los servicios generales a los ciudadanos que contará con 11,6 millones; a las nuevas tecnologías para acercar la administración electrónica, 850.000 euros; al fomento del empleo, 1,1 millones; a los colegios y su mantenimiento, limpieza y consumos, 2 millones; a cultura y patrimonio, 4,6 millones; a deporte e instalaciones, 4,3 millones; a turismo, 1,7 millones; a subvenciones al transporte urbano, incluido el servicio de búho y línea a Vicolozano, 2,4 millones de euros; a fomento del comercio de proximidad, 160.000 euros, y para barrios anexionados, 286.000 euros, con una inversión récord de 130.000 euros.

Por último, las cuentas también cubrirán el coste de los cuerpos de seguridad y emergencias; para la Policía Local, 7,6 millones de euros, a servicio de Bomberos, 4,2 millones y a protección Civil, 270.000 euros.