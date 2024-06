El Ayuntamiento de Burgos iluminará la fachada por el Orgullo LGTBI+ pero no colocará la bandera.

El Ayuntamiento de Burgos iluminará la fachada por el Orgullo LGTBI+ pero no colocará la bandera. - EUROPA PRESS

BURGOS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha ratificado que el Consistorio no colocará la bandera del orgullo LGTBI+ en el balcón del Ayuntamiento, pero sí iluminará la fachada con los colores propios para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

"Decidimos no colocar ningún tipo de banderas, lo cuál no significa que como Ayuntamiento no estemos a favor de la inclusión, la diversidad y la absoluta tolerancia sexual", ha advertido Ayala.

Durante la lectura de la declaración institucional, a la que no han acudido ninguno de los cuatro concejales de Vox ni representantes de Espacio Seguro, la asociación que reivindica la lucha por los derechos, visibilización y celebración de las realidades LGTBI+, la alcaldesa de Burgos ha leído una declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Celebramos el Día del Orgullo LGTBI+ por aquellos que han luchado por la igualdad y los derechos de la comunidad en todo el mundo", ha señalado Ayala, al tiempo que ha condenado "las políticas discriminatorias en algunos países".

Ayala ha señalado que, durante 2023, los delitos de odio alcanzaron los 1606 con un aumento del 33,3 por ciento con respecto a 2022.

A preguntas de los periodistas, Ayala se ha mostrado "sorprendida" por la decisión del colectivo de no acudir a la lectura del manifiesto por primera vez "donde se hace una declaración de intenciones sobre la necesidad de esa diversidad sexual y su tolerancia".

El motivo es que no ven políticas activas en el Ayuntamiento para frenar la LGTBIfobia. "Respondemos a una idea de tolerancia exactamente igual que el resto de los años", ha señalado Ayala, quien ha recordado que "por primera vez, el año pasado, un alcalde de Burgos acudió al desfile del orgullo junto a dos concejalas".