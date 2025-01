El Ayuntamiento de Burgos modifica el PGOU y abre la posibilidad a aparcamientos en altura

BURGOS 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado el visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que va a permitir compatibilizar usos diferentes en parcelas dotacionales, además de que esta modificación que daría cobertura a la construcción de dos aparcamientos en altura en la capital burgalesa, como el de la calle María Amigo y el del Bulevar.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha explicado que el punto en el orden del día que se ha llevado al Pleno era "la modificación" del PGOU, y no la "construcción de aparcamientos en altura".

No obstante, la posibilidad de plantear aparcamientos en altura en estas dos zonas de la ciudad han encontrado el rechazo por parte de los vecinos del G-9, en el caso del aparcamiento de María Amigo; y de los padres de alumnos de la Escuela Infantil que se ubica en el entorno del Bulevar.

Aunque el propio Manso y la alcaldesa, Cristina Ayala, han asegurado que no tienen intención de "imponer" la construcción de los aparcamientos en altura de calle María Amigo y del Bulevar.

En este sentido, el portavoz de Urbanismo del PSOE, Gabriel Garabito, entiende que la aprobación del PGOU abre la posibilidad a que se construya "sobre la calzada" por lo que considera que "se vulnera el derecho" de la ciudadanía a disfrutar de las calles, ya que en el caso del aparcamiento de María Amigo se construiría sobre la vía pública.

Por ello, Garabito ha pedido al equipo de Gobierno que "dialogue" con los vecinos antes de que "se gaste" en unos proyectos que es posible que no se hagan.

Al resopecto, Juan Manuel Manso ha expuesto en el Pleno que este tipo de planes son "proyectos de barrio, no proyectos de ciudad" y que el Ayuntamiento no los construirá si los vecinos no los aceptan.

Por su parte, Vox, que ya voto a favor en la Comisión de Hacienda, ha reiterado su votado a favor de la modificación del PGOU aunque los concejales de esta formación quieren "conocer los proyectos" antes de pronunciarse a favor o en contra, como ha explicado Ignacio Peña.

En este sentido, tanto PP y Vox coinciden al considerar que que tener los proyectos "garantiza determinar las necesidades y la posibilidad de exponerlos a las comunidades de vecinos y las organizaciones "que ahora los rechazan".

Tanto Juan Manuel Manso como Cristina Ayala han apuntado que para hablar con la vecindad es "necesario contar con los proyectos "para hablar sobre algo palpable.

PROPOSICIONES.

Por otro lado, el Pleno también ha debatido en el capítulo de proposiciones, la modificación de la Ordenanza para un mayor fomento de la práctica deportiva y por una mayor igualdad entre los clubes de la ciudad.

La moción presentada por el Grupo Socialista plantea la bonificación de un 75 por ciento para los alquileres de instalaciones deportivas tanto para entrenamientos como para partidos de competición oficial previstos en la ordenanza.

La propuesta socialista, no ha salido adelante, al igual que tampoco ha prosperado la modificación del reglamento de organización y funcionamiento de los distritos para que las Juntas Municipales de Distrito puedan asumir gasto corriente.

Por contral si ha salido adelante la propuesta del PSOE, con el apoyo de Vox, para que se llegue a un adecuado uso de las cuentas oficiales del Ayuntamiento en redes sociales y una adecuada representatividad institucional en actos sociales.

Por su parte, la proposición de Vox referente a la creación de islas de aparcamiento en el barrio de Gamonal ha salido adelante con el respaldo del PP y la abstención del PSOE.