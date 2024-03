El Ayuntamiento de León aprueba una batería de ayudas de más de 200.000 euros para acciones sociales

LEÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado una batería de subvenciones por valor de más de 200.000 euros relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, las personas con discapacidad, las personas mayores y las entidades que promueven la salud y hábitos de vida saludable.

La primera de las convocatorias es la de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia a entidades para el desarrollo de proyectos en materia de acción social.

Para ellas el Ayuntamiento destina 130.000 euros con los que persigue los objetivos de fomentar la ejecución de proyectos para la intervención con personas y sectores en riesgo de exclusión social, contribuir a la consolidación de proyectos que requieran de una financiación estable y promover el asociacionismo y la participación social en el municipio.

Para entidades que promueven la salud y el hábito de vida saludable, el Consistorio ha aprobado la convocatoria que destinará 50.000 euros a los que pueden optar entidades sin ánimo de lucro que presenten proyectos para el fomento de acciones y actuaciones en materia de protección, promoción de la salud o prevención de enfermedades.

El Ayuntamiento también destina 22.000 euros a entidades que desarrollen proyectos de cooperación internacional, 15.000 euros para entidades que promuevan y trabajen en la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y 5.000 euros para la convocatoria a entidades que desarrollen actividades y proyectos dirigidos a personas mayores.

También este viernes el Ayuntamiento de León ha dado luz verde al acuerdo a través del que se conceden las subvenciones al Sistema de Asistencia e Integración Social del Drogodependiente de Castilla y León (Saisde).

Son cinco las entidades beneficiadas con una cantidad de 800 euros cada una: la Asociación Provincial de Alcohólicos Rehabilitados de León (ARLE), Cruz Roja Española en León (CRE), Atención Integral a Colectivos en riesgo (ACLAD), Fundación Proyecto Joven y Fundación Centro Astorgano Leonés de Solidaridad (CALs).

DEPORTE

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también una inversión de 59.600 euros repartidos en diversos convenios con entidades deportivas y fundaciones con el fin de promover la práctica deportiva y los eventos deportivos en la ciudad de León.

De este modo, desde la Concejalía de Deportes se firmarán convenios con la Federación de Baloncesto de Castilla y León para sufragar gastos deportivos del 3x3 Street Basket Tour 2024 (Open y Master) y del Fanatic Minibasket León 2024, con la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León, con el Club Deportivo Sprint Atletismo León para sufragar gastos del evento atletismo en la calle 2024.

También se contempla a la Federación de Kárate y DDA de CyL para la celebración del campeonato provincia de edades de León 2024, con la Fundación Manuel Martínez para atender gastos deportivos de la II Gala Fundación Manuel Martínez, Campeonato Autonómico Sub 20 y Sub 16 de clubes y Campeonato Autonómico Individual Sub 18 que se celebrará el 8 de junio de 2024 y con el Club Deportivo Popular Sport3León para la celebración del XXII Torneo Internacional Ciudad de León que se celebrará los días 14, 15 y 16 de junio de 2024.