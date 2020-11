El Ayuntamiento de León aprueba inicialmente los presupuestos de 2021 con el apoyo de UPL

LEÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León -formado por el PSOE y Podemos-Equo- ha aprobado inicialmente los presupuestos de 2021 con los votos favorables de Unión del Pueblo Leonés (UPL) y a pesar de estar en contra los concejales del PP y Ciudadanos.

Lo han hecho en una sesión extensa en la que el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso Sutil, ha defendido "el carácter inversor y la eminencia social" de unos presupuestos que ascienden a los 130.737.553,28 euros por la disminución sufrida con respecto al pasado año por las consecuencias derivadas por la COVID-19.

Así, ha incidido en que el presupuesto "es el mejor de los posibles y pone a las personas en el centro de sus actuaciones, garantizando servicios y atención para todos" y ha confirmado que "es imposible asumir varias de las propuestas del PP y Ciudadanos al proponer asumir gastos que se salen de las competencias municipales".

Precisamente, el portavoz del PP, Fernando Salguero, ha recogido estas afirmaciones y ha criticado que son unos presupuestos "precipitados y alejados de la realidad" y ha reconocido que "hay otra forma de gestionar la ciudad en esta situación tan excepcional a través del sosiego y con mayor participación", ejemplificando esta cuestión "por la unidad vivida en el Ayuntamiento de Madrid".

Asimismo, ha criticado que el equipo de gobierno "cada vez se amplía más en el tripartito" y ha destacado la ausencia de medidas "contundentes dirigidas a los más desfavorecidos" y que sí presentan "las medidas reales presentadas por el PP".

Línea que ha mantenido la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel, que ha tildado los presupuestos de "una decepción" al ser incapaces desde el equipo de gobierno de elaborar "unos presupuestos consensuados donde todos los grupos pudieran participar y realizar sus aportaciones".

Además, ha reclamado que "no engañen más a los leoneses", destacando que UPL "es la muleta y el capote del equipo de gobierno" y ha recriminado que "parece que no se han dado cuenta de la situación en la que se encuentran con leoneses muriendo y siguen ejecutando su programa electoral como si nada".

En este sentido, ha reconocido que los leoneses demandan centrarse "en lo importante, la salud y el empleo" y ha reiterado el compromiso de Ciudadanos "con propuestas que se adaptan a la situación vivida, con medidas equilibradas y ajustadas".

Por su parte, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha confirmado su voto favorable a la aprobación inicial de los presupuestos y ha agradecido al equipo de gobierno "la deferencia al escuchar sus propuestas realistas y realizables" y ha mantenido que "se mantienen en la oposición, votando siempre en favor de las cuestiones que beneficien a León", criticando que PP y Ciudadanos "se mueven por hechos partidistas".

Mirando al futuro, ha reconocido que "la ciudad no puede parar" y ha reclamado a PP y Ciudadanos que "prediquen con el ejemplo allá donde gobiernan -como en la Junta de Castilla y León y no pidan lo que ustedes en una administración más grande no son capaces de hacer".

Por su parte, el concejal de Podemos-Equo y miembro del equipo de gobierno, Nicanor Pastrana, ha alabado que "por primera vez se hayan adelantado los presupuestos a todas las formaciones políticas con 19 días de antelación".

Además, ha demandado a todos los componentes de la corporación que "estén a la altura" de lo que piden los leoneses y ha reconocido que "la solución de León no vendrá de Valladolid ni del Estado, el futuro depende de León".

"HAGAN UN ESFUERZO POR TRANSMITIR UN MENSAJE DE UNIDAD"

Durante el segundo turno de palabra, Alonso Sutil ha defendido que el presupuesto de 2021 "no es precipitado y cumple con la legalidad" y ha tendido la mano a reivindicar las medidas del PP y Ciudadanos "dirigidas a las administraciones competentes".

Asimismo, ha pedido a todas las formaciones que en estas circunstancias provocadas por la COVID-19 "hagan un esfuerzo por transmitir un mensaje de unidad y apoyen unánimemente estas cuentas municipales".

Mientras, Salguero ha insistido en la necesidad de "elaborar un plan estratégico para ser la base de recuperación del tejido estructural de la ciudad" y ha mostrado que desde el primer momento han mostrado "su colaboración pese al caso omiso que se hace a la oposición".

También, ha reclamado al alcalde de León, José Antonio Diez, que "no vuelva a caer" en el gasto del último gobierno del PSOE en el que estuvo presente entre 2007 y 2011 y que supuso "una deuda de 240 millones de euros que siguen sintiendo desde hace 10 años".

En el caso de Villarroel, las críticas se han centrado en la UPL y en López Sendino, al que ha calificado como "teniente de alcalde" antes de criticar que "ya está bien de arremeter contra la Junta hasta en el pleno de los presupuestos municipales".

Así, ha reiterado la necesidad de "arrimar el hombro" y ha incidido en que "hay que invertir en proyectos de futuro" y por eso ha recordado que son muchos los vecinos que entienden que las medidas de Ciudadanos "pueden beneficiar a los leoneses".

López Sendino ha reconocido que "no soy teniente de alcalde y esta denominación quizá sea por sus aspiraciones en el anterior mandato" y ha indicado que las propuestas de UPL "son factibles, de ciudad" y ha avanzado que Si llegan ayudas del Estado y la Junta "se adoptarán acuerdos de consenso que permitan salir a los leoneses de la situación actual".

Por último, Pastrana se ha comprometido "a promover una mesa de trabajo conjunta" para consensuar medidas de gestión municipal y que sirva "como punto de partida para superar el 2021 y sacar a la provincia y al municipio de este declive en el que se encuentra".

"CONSOLIDAN UN PROYECTO DE CIUDAD"

Para finalizar la sesión, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha tomado la palabra para confirmar que los presupuestos "consolidan un proyecto de ciudad que crece y de futuro" y en el que ha reafirmado que "la prioridad son las personas".

Así, ha incidido en que "se consolidan proyectos de promoción de la ciudad, cultura y turismo" y ha avanzado que "ganan peso los barrios y la participación" con inversiones concretas para este aspecto.

Diez ha concluido que para él "no hay ni suyos, ni nuestros, hay leoneses a los que hay que atender" y ha confirmado que "el presupuesto atiende las necesidades básicas de los ciudadanos".