Palencia cierra los huertos urbanos tras registrarse concentraciones en sus entornos

PALENCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha cerrado los huertos urbanos tras registrarse concentraciones en sus entornos, según ha comunicado este martes el alcalde de la capital, Mario simón, durante la rueda de prensa virtual en la que ha informado acerca de los acuerdos que han tomado los grupos políticos en el Consistorio.

Simón ha apuntado que durante este lunes la Policía Local ha denunciado a 15 personas por encontrarse en la vía pública sin motivo justificado, entre ellas una por ir en bici, tres por conducir vehículos con más de una persona o sin motivo justificado y otras dos por pasear sus perro en una zona alejada de su domicilio.

En este sentido, el edil palentino ha destacado el "perfecto comportamiento y de concienciación" de los vecinos de Palencia porque en su mayoría están actuando "con responsabilidad".

El alcalde ha señalado que una unidad de la base 'El Empecinado' de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) se encuentra desinfectando el centro de Salud de La Puebla y la carpa de triaje que se encuentra en sus alrededores.

Además, otras 50 personas están limpiando y desinfectando las zonas con más afluencia de la ciudad, tanatorios y velatorios, mobiliario urbano, así como los hospitales l Río Carrión, San Telmo y Recoletas, San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias, así como todas las residencias de mayores, la subdelegación del Gobierno, Junta, el edificio de Diputación, Policía Local y Nacional, bomberos y Protección Civil.

Simón ha trasladado que desde Servicios Sociales se han repartido más de 500 mascarillas para prevenir a las personas de Ayuda a Domicilio.

ACTIVIDAD MUNICIPAL

En cuanto a la actividad municipal, el alcalde de Palencia ha anunciado que se volverán a llevar a cabo las Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno y plenos de forma telemática. En este sentido, este jueves tendrá lugar un Pleno extaordinario para ratificar "las medidas necesarias para el funcionamiento normal de la institución así como alguno extraordinario", el cual se celebrará a las 12.00 horas.

Asimismo, desde el Servicio de Administración Tributaria se ha aplazado durante un mes el pago voluntario del recibo del agua del último trimestre de 2019, así como el impuesto de vehículos de tracción mecánica. También se han paralizado los embargos y no se están cobrando tasas y servicios que no se han disfrutado, como guarderías, veladores, etc.

Por último, el Servicio de Cultura ha devuelto todas las entradas online de espectáculos y el Patronato Municipal de Deportes va a devolver el dinero de todas las actividades contratadas que no se quieran posponer.