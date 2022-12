El Ayuntamiento de Salamanca aprueba las nuevas normas para terrazas, que entrarán en vigor a finales de enero

SALAMANCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado definitivamente tanto la ordenanza general de terrazas como también la relativa específicamente para este tipo de mobiliario y servicio en la Plaza Mayor y sus aledaños, reglamentos que entrarán en vigor "a finales de enero".

Sobre la norma general, el dictamen ha contado con el apoyo de los dos grupos que conforman el equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, y la abstención del resto de miembros de la corporación; en cuanto a la específica para el centro, ha sumado los mismos apoyos de PP y Ciudadanos, las abstenciones de PSOE y concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, y en contra de las dos ediles del Grupo Mixto.

Estas diferencias en el sentido de los votos no se han dado en la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las condiciones técnicas y urbanísticas de instalación de elementos de publicidad e iluminación de actividades, que se ha votado a continuación y que ha contado con el apoyo de todos los grupos para dar "uniformidad", por ejemplo, a la cartelería del centro de la ciudad.

De nuevo sobre las terrazas, durante la exposición de motivos, el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Carabias, ha reseñado que los nuevos reglamentos ofrecerán "más limpieza, menos ruido, anticipar la recogida y más espacio" ante terrazas en las que ya no se contemplan las autorizaciones excepcionales que se concedieron durante la pandemia para instalar espacios de estos tipos, por ejemplo, en zonas de aparcamiento.

En cuanto a las terrazas de la Plaza Mayor y aledaños, la normativa contemplará la obligatoriedad de que estén atendidas por personal de los establecimientos, tengan mobiliario "uniforme" y dispongan de papeleras metálicas en todas las mesas.

Asimismo, las terrazas de la Rúa tendrán un horario para la instalación de las sombrillas y así se podrá mejorar la visibilidad de la zona monumental, ha adelantado el concejal responsable de Protección Ciudadana.

Igual que en el caso de la ordenanza general, en estas zonas también será obligatorio el uso de gomas en la zona de apoyo de sillas, mesas y cadenas para "minimizar el ruido", han puntualizado tanto Fernando Carabias como el socialista José María Collados, quien ha valorado que se incorporase esta propuesta de su grupo.

GRUPOS POLÍTICOS

Además de la intervención del edil responsable del área en el equipo de Gobierno y miembro del PP, han tomado la palabra integrantes del resto de grupos, en nombre del PSOE lo ha hecho José María Collados, quien ha mostrado su satisfacción por algunos puntos de la norma pero ha indicado que el texto en su conjunto "no parece que solucione la problemática" y las "quejas" por "saturación de terrazas y problemáticas asociadas".

En representación de Ciudadanos, ha intervenido Fernando Castaño, quien ha destacado el "grandísimo trabajo" de la Concejalía para desarrollar la nueva norma, una norma que es "más restrictiva y regulatoria" para cumplir con la accesibilidad y para "compaginar los intereses económicos y de la ciudad", además de incidir en que el sector hostelero cumple "de forma generalizada" y "escrupulosamente" con la ordenanza dispuesta.

En cuanto a las integrantes del Grupo Mixto, la edil de Podemos, Carmen Díez, ha remarcado que los reglamentos que entrará en vigor "no contemplan" los itinerarios peatonales accesibles; y la representante de Izquierda Unida, Virginia Carrera, ha destacado que la norma "por fin" reconoce el 1,80 metros para el "paso libre" de peatones", no obstante ha asegurado que "no resuelve los problemas" y que los peatones merecían "mucho más respeto" que lo incluido en el texto, principalmente el relativo para Plaza Mayor y calles aledañas.

En cuanto al concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, ha abogado por un reglamento que permita "convivir" a ciudadanos y terrazas, ha planteado dudas ante "injusticias" que contempla y ha defendido que las terrazas del centro tengan que ser atendidas obligatoriamente, y ha abogado por incluir esta condición a otras fuera de esta zona que tengan "un tamaño suficiente".

ORDENANZA GENERAL

En relación con la ordenanza que regula las terrazas en el término municipal de Salamanca, el concejal Carabias ha destacado, entre las novedades, que se garantizará un espacio libre para el tránsito de los peatones con una anchura mínima de 1,80 metros, así como uno mínimo de dos metros en los soportales.

Además, en las calles, las sillas deberán estar colocadas en el sentido de circulación, lo que lleva consigo tener más espacio libre para los viandantes, ha incidido durante la presentación en el pleno.

La ordenanza también considera diferentes tipos de velador, en función de las medidas y el tipo de la mesa, para poder mantener la terraza con cumplimiento de las exigencias existentes relativas a la accesibilidad.

Por otro lado, ha explicado que el final del horario de explotación de las terrazas marcará el momento en la que éstas deberán estar "recogidas en su totalidad", lo que significa "un adelanto" de la hora de retirada de los veladores y demás elementos que las componen.

La ordenanza establece dos temporadas, que son la anual y la parcial. Esta última, comprende desde el 1 de mayo al primer domingo del mes de octubre; y para la concesión de nuevas licencias o para revisar las existentes se tendrá en cuenta "evitar o minimizar las posibles molestias derivadas de su existencia, ubicación o explotación".

PLAZA MAYOR

Por otra parte, en relación con la ordenanza para las terrazas de la Plaza Mayor y sus aledaños, la primera novedad es que incluirá algunas plazas y calles que en 2014 no estaban contempladas y que con el paso del tiempo "se han convertido en zonas con mucha afluencia".

De esta manera, la ordenanza, además de la Plaza Mayor, regirá para la Rúa Mayor, Calle Concejo, Calle Espoz y Mina, Plaza de la Libertad, Calle Meléndez, Calle Obispo Jarrín, Plaza de San Julián, Plaza del Peso, Plaza del Ángel, Calle San Juan de la Cruz, Plaza del Poeta Iglesias, Calle Sánchez Barbero, Calle Felipe Espino, Plaza del Mercado y Plaza del Corrillo, Plaza de San Justo y el primer tramo de la Calle de Zamora desde la Plaza Mayor.

Las terrazas que se ubiquen en estas zonas deberán siempre estar atendidas por personal del establecimiento. Además, incorporará como novedad la obligación de colocar una pequeña papelera metálica en cada mesa.

Por otra parte, en busca de "armonía visual" en la Plaza Mayor y en la Rúa Mayor, el mobiliario que se instale será "de carácter único", tanto en lo relativo a mesas y sillas, como a sombrillas y elementos adicionales.