Ayuntamiento y UVA ofrecerán 82 becas para retener talento universitario

Puente defiende el atractivo de Valladolid para la llegada de empresas y cree que "habrá importantes anuncios próximamente"

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid (UVA) han reforzado su colaboración para la retención del talento, la inserción laboral y la transformación verde y digital a través de la renovación del convenio que mantienen desde hace cinco años y que en ese lustro favoreció la incorporación a un empleo de casi 400 de los 639 beneficiarios del programa, mientras que en esta nueva edición supondrá la concesión de un mínimo de 82 becas.

Así lo ha destacado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante la firma de la renovación del convenio, celebrada este lunes en la Casa Consistorial con la presencia del rector de la Universidad, Antonio Largo.

El acuerdo rubricado prevé un mínimo de 82 beneficiarios para realizar prácticas en empresas a jornada completa por un mínimo de seis meses y con una remuneración de 700 euros mensuales. De ellos, cinco lo harán en la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid.

Puente ha precisado que este programa "no es un surtidor de trabajadores gratuitos para las empresas", puesto que aquellas que no los contratan al terminar las prácticas "no pueden volver a optar". En este sentido, ha recordado que ya antes de que la última reforma laboral favoreciera la contratación indefinida, cerca del 50 por ciento de los participantes en esta iniciativa eran contratados indefinidamente.

Para el munícipe, lo "más importante" es conseguir "que este talento se quede en la ciudad y no se marche fuera", al tiempo que ha recalcado que los niveles de inserción laboral conseguidos no se han registrado en las carreras "más fáciles" de incorporar trabajadores al mercado laboral, a pesar de lo cual se han logrado "datos muy buenos", de modo que ha defendido el "doble mérito" de la iniciativa.

El programa cuenta con un presupuesto de 484.000 euros cofinanciado por el Ayuntamiento y la Fundación General de la UVA y se une a los casi tres millones de euros que entre 2015 y 2022 han invertido ambas instituciones en proyectos de colaboración, a lo que se suma el vigente acuerdo con el Parque Científico de la Universidad, el próximo convenio que se firmará para la retención y atracción del talento o la llegada en 2023 del 'Tour del Talento' de la mano de la Fundación Princesa de Girona.

El primer edil ha reivindicado el potencial de Valladolid como polo de atracción empresarial y el esfuerzo para ofrecer cada día más oportunidades a sus jóvenes, a fin de que no tengan que marcharse fuera, con infraestructuras, un precio de la vivienda "más contenido" que en otros lugares, la llegada de proyectos innovadores, su calidad de vida y su oferta de ocio, así como su cercanía a Madrid.

"IMPORTANTES ANUNCIOS PRÓXIMAMENTE"

Al hilo de esto, ha recordado la decisión de Santander Consumer de abrir en la ciudad un centro de desarrollo tecnológico al que podrían sumarse otras empresas que trasladen aquí sus instalaciones o bien hagan aperturas 'ex novo', una teoría que ha defendido que se verá abonada con "importantes anuncios próximamente".

Por ello, ha sentenciado que Valladolid se encuentra en una posición "sensiblemente mejor que el resto" de provincias de Castilla y León, con 2.500 nuevos trabajadores llegados de otros territorios en el primer semestre del año y un porcentaje de nacidos en la provincia que residen fuera de ella del 23 por ciento frente al 50 de la media autonómica, según ha apuntado.

Así, ha explicado que el saldo migratorio de Valladolid es "claramente positivo" y que el problema, como en otros lugares, es el del "saldo vegetativo", pues "nacen menos vallisoletanos de los que mueren".

Por su parte, el rector de la UVA ha defendido el trabajo de la institución que encabeza para captar y retener el talento a través de contratos predoctorales y postdoctorales con compromiso de inserción para "invertir la tendencia" del notable porcentaje de egresados que "encuentran oportunidades laborales fuera", tanto en el extranjero como en Madrid, capital que "tira mucho".

Así, Antonio Largo ha defendido que estos perfiles "aquí pueden desarrollar una carrera profesional exitosa" y "contribuir al desarrollo" de la sociedad vallisoletana.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y VERDE

El rector ha subrayado la oportunidad que este acuerdo con el Consistorio supone para la inserción laboral en un ámbito como el de la transformación digital y verde, cuestión en la que "la universidad pone el énfasis todos los días" al tratarse de "una necesidad de futuro".

En el acto de rúbrica ha participado la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, quien ha recordado que esta colaboración se inició en el marco de lo que fue el Plan de Empleo que actualmente no es competencia del Ayuntamiento, pero que continúa dentro de una estrategia bautizada como 'Talento'.

Además, Chávez ha destacado la inclusión de estas becas dentro de los "objetivos de descarbonización" y ha advertido de que esta apertura por primera vez a incorporaciones en la Agencia de Innovación supone un "primer paso" para futuras becas similares en otras concejalías.