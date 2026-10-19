Ayuntamiento de Valladolid avanza en la aprobación del nuevo Reglamento de Carrera Profesional

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes dos acuerdos laborales tales como el proyecto de aprobación del Reglamento de Carrera Profesional Horizontal y la compensación a policías municipales por la restricción de vacaciones en determinadas fechas del año.

Como destacan fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, estos dos acuerdos se dirigen a "reconocer el trabajo de sus empleados públicos, favorecer su desarrollo profesional y avanzar en la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan diariamente a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid servicios públicos municipales".

El acuerdo más amplio es la aprobación del proyecto de Reglamento del Sistema de Carrera Profesional Horizontal del Ayuntamiento de Valladolid y sus organismos autónomos, que cuenta con el respaldo unánime de la Mesa General de Negociación.

La carrera profesional es "un reconocimiento al esfuerzo, la experiencia y el compromiso de los empleados públicos" y su implantación supone "un paso importante en la política de invertir en los recursos humanos del Ayuntamiento de Valladolid, al establecer un sistema de desarrollo y reconocimiento profesional que permite progresar sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo".

SEIS GRADOS DE CARRERA.

El nuevo Reglamento configura una carrera estructurada en seis grados, con una progresión vinculada a criterios objetivos como la experiencia profesional, la evaluación del desempeño, la formación, la adquisición de conocimientos y la participación en iniciativas de mejora de la organización.

El sistema se regirá por los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y transparencia, y tendrá carácter voluntario.

Su finalidad es reconocer la trayectoria de los trabajadores municipales, incentivar su formación continua y favorecer la mejora de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, el Reglamento contempla un procedimiento transitorio, único y extraordinario, que tiene en cuenta la experiencia y los méritos profesionales acumulados por el personal que ya viene prestando servicios en el Ayuntamiento en el momento de implantación de este sistema.

"RESPALDO UNÁNIME"

El comunicado subraya se alcanzó un acuerdo "unánime" en la Mesa General de Negociación pone de manifiesto el acuerdo logrado entre la Administración municipal y la representación sindical, para avanzar en una herramienta que reconoce el papel de los empleados públicos en el funcionamiento de la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid dota con esta medida a su organización de un marco propio y estable de desarrollo profesional, que permite reconocer el trabajo realizado, favorecer la cualificación de la plantilla y reforzar el compromiso con la mejora continua de la Administración municipal.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha ratificado la compensación acordada para el personal de la Policía Municipal que, durante 2026, por necesidades organizativas, no ha podido disfrutar de sus vacaciones y permisos en determinados periodos de especial demanda del servicio, como pueden ser la Semana Santa o las fiestas de la ciudad.

El acuerdo contempla que, por ese motivo, disfrutarán de dos jornadas de libre disposición más, además de las que ya tienen reconocidas en su condición de empleados públicos. También dispondrán de otras ocho horas adicionales en el saldo de compensación de horas.

Estas jornadas no podrán disfrutarse cuando sea necesaria la realización de servicios extraordinarios y podrán utilizarse hasta el 30 de diciembre de 2028.

La medida es fruto del trabajo desarrollado entre la Jefatura de la Policía Municipal y las organizaciones sindicales.

Un acuerdo alcanzado en la mesa sectorial de Policía y posteriormente en la Mesa General de Negociación del pasado 6 de octubre.

NEGOCIACIÓN ABIERTA EN LA POLICÍA MUNICIPAL

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha señalado que con este avance se reconocen y valoran las "especiales condiciones de trabajo de estos funcionarios municipales".

Asimismo, ha destacado que la negociación en el ámbito de la Policía Municipal "sigue abierta y continúa avanzando, con la voluntad de mantener constante el diálogo con la representación de los trabajadores y abordar sus reivindicaciones pendientes, dentro del marco normativo aplicable y siempre que sea compatible con el mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, como merecen los ciudadanos".

Uno de los sindicatos representados en este cuerpo, el Sindicato Profesional de Policía Municipal, ha convocado una concentración este viernes, ante el Teatro Calderón que acogerá la inauguración de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), para reclamar avances en la valoración de la disponibilidad de los agentes, así como del trabajo nocturno.