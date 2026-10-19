Ayuntamiento de Valladolid concede licencias para 101 nuevas viviendas, 14 de ellas por la conversión de locales

Local ubicado entre las calles Hernando de Acuña y Manuel Azaña, que se transformará en once viviendas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en su reunión de este lunes cinco licencias urbanísticas que permitirán la construcción de nuevas viviendas y la transformación de locales en inmuebles residenciales, con un resultado conjunto de 101 unidades residenciales, entre viviendas y estudios, incluidas tres actuaciones de obra nueva, que suman 87 viviendas, y dos proyectos de transformación de locales en planta baja que permitirán incorporar otras 14 unidades residenciales.

Las promociones de nueva construcción se ubican en Arcas Reales, Acerola --El Peral-- y La Cumbre.

El proyecto más amplio incluye 67 viviendas en la parcela 13 del Plan Parcial Arcas Reales, distribuidas en dos bloques independientes de seis plantas sobre rasante, uno con 44 viviendas y otro con 23. El proyecto contempla además un sótano común destinado a garajes y trasteros, zonas libres y una piscina.

La Junta de Gobierno Local también ha concedido licencia para construir 18 viviendas en la calle Acerola. El edificio contará con cuatro plantas sobre rasante y una planta ático, además de un sótano con 19 plazas de garaje, 18 trasteros y cuartos de instalaciones. La actuación incluye zonas libres y espacios comunes en planta baja.

La tercera licencia de obra nueva corresponde a dos viviendas unifamiliares pareadas en una parcela del PERI La Cumbre, en la calle Quejigo. Cada vivienda dispondrá de 130,93 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas.

La planta baja contará con salón-comedor con cocina integrada, un dormitorio y un baño, mientras que la planta superior albergará tres dormitorios, dos baños y un cuarto de lavandería. El proyecto contempla también un espacio de garaje semicubierto para un vehículo en cada vivienda.

TRANSFORMACIÓN DE LOCALES

Los otros dos acuerdos aprobados permitirán transformar locales situados en planta baja para destinarlos a uso residencial, para incorporar 11 viviendas y tres estudios. En la calle Manuel Azaña, 24, se ha concedido licencia urbanística para modificar un local de 224 metros cuadrados construidos y convertirlo en tres estudios y diez trasteros, todos con acceso desde la vía pública.

La actuación implica modificar el número de elementos privativos del complejo inmobiliario.

Por otra parte, se ha autorizado la transformación de un local de 583,95 metros cuadrados construidos, situado en las calles Hernando de Acuña, números 30, 32 y 34, y Ciudad de La Habana, en 11 viviendas con sus correspondientes trasteros anejos.

La intervención se llevará a cabo mediante obras de reestructuración y modificará igualmente el número de elementos privativos del inmueble.