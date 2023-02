Desactivada la situación de prevención por contaminación en Valladolid

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación de prevención por contaminación atmosférica por material particulado ya que ninguna de las estaciones ha superado los valores diarios de 40 nanogramos por metro cúbico de PM10.

PM10 son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera cuya acumulación por encima de unos valores suponen riesgo para la población.

El Consistorio recomienda, no obstante, que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.