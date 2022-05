Ayuntamiento de Valladolid estudia la manera de reclamar a la Junta que incremente su aportación para ayuda a domicilio

El Consistorio defiende que en 2022 aporta el 52% del presupuesto del servicio, cuando la Junta "debería" poner un 90%

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento tiene decidido que reclamará a la Junta de Castilla y León que incremente su "insuficiente" aportación al servicio de Ayuda a Domicilio municipal dado que estiman que el envejecimiento de la población en los próximos años propicia "un futuro insostenible", si bien actualmente tiene que "dar una vuelta" a la manera de hacerlo.

Así lo ha señalado Puente en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles, acompañado por la concejal de Servicios Sociales, Rafaela Romero, en la que ha comenzado por dar cifras sobre el incremento del presupuesto desde que el equipo de Gobierno formado por PSOE y Valladolid Toma la Palabra llegó a la Alcaldía en 2015, en un periodo en el que mientras el Ayuntamiento asegura que ha multiplicado por 15 su gasto, la Junta solo lo ha multiplicado por 1,5.

Esa evolución, según los datos aportados por el Ayuntamiento, se traduce en que mientras en 2015, con un presupuesto de Ayuda a Domicilio de 5,5 millones de euros la Junta aportaba 4,8 y el Ayuntamiento, 682.220; en 2022 la previsión es que el reparto sea, respectivamente, 7 y 11,1 millones, con la cuantía de la Administración autonómica congelada en esa cifra hasta 2023, según el último Acuerdo Marco firmado.

Eso sí, cabe matizar que en estas cuentas a partir de 2020 el Ayuntamiento de Valladolid considera que la aportación de las personas usuarias (aproximadamente un 15 por ciento del presupuesto total) es también financiación municipal, de modo que excluyendo esa cantidad el coste para el Ayuntamiento es de aproximadamente 8,4 millones de euros.

Por ello, ha explicado, en primer lugar el equipo de Gobierno va a enviar una comunicación a los 3.379 usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio para "dejar claro quién paga" cuando la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, ha recordado Puente, establece que los ayuntamientos deben financiar un 10 por ciento del coste y que la Junta afrontará el 90 por ciento.

Sin embargo, actualmente según los datos municipales el reparto porcentual sería un 61,3 por ciento del Ayuntamiento y un 38,7 de la Administración autonómica. Si se excluye la aportación de los usuarios el reparto seguiría dejando un mayor peso para la entidad municipal, con un 46,3 por ciento, junto a un 38,7 por ciento de la Junta y el 15 por ciento restante, de los usuarios.

De hecho, el alcalde de la ciudad ha aseverado que ya tienen tomada la decisión de reclamar a la Junta un incremento de la aportación, si bien ha reconocido que todavía tienen que "darle una vuelta" a la "acción" que llevarán a cabo. Eso sí, no ha querido dar detalles porque ha defendido que la rueda de prensa trataba de poner el diagnóstico del servicio sobre la mesa y que ya se comunicará más adelante las medidas que tomen.

"Habrá contactos institucionales, pero la Junta sabe perfectamente el dinero que está poniendo y el que tendría que poner. Se están haciendo los longuis con el dinero", ha apostillado Puente, que ha precisado que tratarán de "reconducir la situación" para que la Administración regional modifique su aportación, pero tienen que contemplar la opción de que no se consiga.

El estudio que ha realizado el Ayuntamiento sobre la evolución de la población alerta de una "evolución muy preocupante", ya que calculan que en el año 2025 habrá más de 91.000 personas mayores de 65 años en la ciudad, algo "insostenible" si se mantiene el objetivo de atender adecuadamente todas las necesidades de los mayores.

Por ello, ha advertido Puente, si la Junta no aumenta su aportación el Ayuntamiento "o bien no va a poder prestar el servicio en las mejores condiciones" o "no se va a poder llegar" a todas las personas que requieren esta asistencia.

En este sentido, la concejal de Servicios Sociales ha asegurado que tras algunos problemas recientes por el cambio de sistema informático y por la tramitación de la modificación presupuestaria, actualmente "no hay" lista de espera para acceder a la Ayuda a Domicilio.

NUEVO CONTRATO CON MAYOR CUANTÍA EN MARZO DE 2023

Eso sí, las consecuencias del incremento de las necesidades presupuestarias han provocado que el equipo de Gobierno haya tenido que acudir a la posibilidad máxima que le permite la Ley para modificar el contrato actual del Servicio, un 20 por ciento.

El presupuesto previsto inicialmente para 2022 asciende a 13.087.000 euros; sin embargo, con el gasto que se tiene actualmente, únicamente para mantener el número de horas de atención, está previsto un gasto de 14.612.710 euros. Por lo tanto, ya se contabiliza un déficit de 1.525.710 euros.

Si además se conceden nuevas solicitudes de altas nuevas y de aumento de intensidad, tendría que aumentar ese presupuesto aproximadamente en un 15 por ciento, lo que supondría 16.804.617 euros. Por ello, estiman que a fecha de hoy se requiere un suplemento de crédito de 3.717.817 euros para el año 2022 que ya supera el máximo legal del 20 por ciento.

Así, el Área de Servicios Sociales ha acordado con los adjudicatarios del servicio una reducción del plazo de prestación del contrato, que concluía en agosto de 2023 y se adelanta al mes de marzo del mismo año, por lo que el Ayuntamiento trabaja ya en los pliegos del nuevo contrato, que contará con una mayor dotación económica.