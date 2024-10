El Ayuntamiento de Valladolid se reserva los detalles de la respuesta al requerimiento de Transportes

Acuerdo unánime para reclamar más recursos contra el cáncer de mama y para modificar el reglamento de vados

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y Vox, que conforman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, han rechazado en el Pleno celebrado este lunes, aprobar los proyectos y trámites relacionados con el proyecto para la integración ferroviaria requeridos por el Ministerio de Transportes y Adif y su concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, no ha querido dar más detalles sobre el contenido de la respuesta que ha garantizado que darán "en plazo" a dicho requerimiento.

El proyecto ferroviario ha sido nuevamente uno de los asuntos debatidos en el Pleno, cuando restan menos de dos semanas para que concluya el plazo dado por el Ministerio y Adif, en una sesión con un mayor grado de acuerdo que lo que suele ser habitual, con dos mociones institucionales y dos propuestas de Vox y del PSOE que han derivado en acuerdos sobre el apoyo a la investigación del cáncer de mama y la modificación del reglamento de vados.

El grupo de Valladolid Toma la Palabra ha recogido el testigo del requerimiento planteado por el ministro de Transportes y exalcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente, en la última comisión de seguimiento del convenio para la integración ferroviaria y ha propuesto en el Pleno la autorización de cinco de los proyectos de pasos subterráneos previstos.

El equipo de Gobierno ha rechazado la moción y así el concejal de Urbanismo y Vivienda ha defendido que no se ha producido incumplimiento alguno sobre los asuntos requeridos, mientras que ha insistido en garantizar que darán una respuesta "en tiempo y forma" al requerimiento, que trabajan minuciosamente en ella y que no tiene por qué trasladar el contenido hasta que lo haga oficialmente. "Pero no tenga ninguna duda de que se contestará y que usted, al igual que los ciudadanos, tendrán conocimiento", ha recalcado Zarandona.

El resto del debate ha servido para, una vez más, dejar claras las posiciones de cada parte, con un equipo de Gobierno que como ha recalcado el edil del PP mantiene firmemente que se puede soterrar y una oposición que advierte de que la actitud del alcalde, Jesús Julio Carnero, lleva a la ciudad "al precipicio".

En este sentido, Zarandona se ha mostrado convencido de que Valladolid conseguirá "tarde o temprano" el soterramiento, mientras que el alcalde de la ciudad ha reiterado que "hay una cosa clara", en relación a que los ciudadanos, como traslación del resultado electoral de mayo de 2023, quieren el soterramiento.

Frente a ello, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha reprochado que Carnero comete "un error garrafal" si en diez días se niega a atender el requerimiento del Ministerio, pues asegura que una revocación del convenio condenaría a la ciudad "a la nada".

El concejal del PSOE, al igual que Rocío Anguita, de VTLP, han recordado la situación de 2017 en la que la deuda hacía insostenible el convenio para el soterramiento. Herrero ha recalcado que entonces el PSOE apoyó cambiarlo por la integración, algo que afirma que "planteó el Ministerio del PP", porque era "lo sensato", al igual que recuerda que los socialistas apoyaron el proyecto de soterramiento hasta que se conoció la situación de la deuda.

Ahora, ha apostillado, el Partido Popular "ha roto un consenso entre administraciones de más de 20 años".

Entre las mociones en las que sí que ha habido acuerdo ha estado la que presentaba Vox para reclamar al Ministerio de Sanidad una mayor financiación para la investigación del cáncer de mama, en la que salvo un intercambio de acusaciones entre la portavoz del partido de derechas, Irene Carvajal, y Rocío Anguita, el debate ha derivado en un consenso.

Finalmente, se ha incorporado una enmienda 'in voce' planteada por el concejal socialista José Antonio Otero para que en lugar de reclamar una ampliación de la edad para el cribado del cáncer de mama se proponga la creación de una comisión en el Consejo Interterritorial de Salud en la que se determine la edad adecuada, además de financiar a las comunidades autónomas para la realización del cribado.

Tras la aprobación, el alcalde ha recordado a una de las integrantes del club de remo Vallkirias del Pisuerga, fallecida con cáncer de mama hace unos días.

También ha habido acuerdo unánime para que el equipo de Gobierno se comprometa a la modificación del actual Reglamento Municipal de Vados y Reservas de Estacionamiento, que data de 1996, y que se apruebe definitivamente en los primeros meses de 2025 con el fin de incluir expresamente la posibilidad de que locales de menos de 50 metros cuadrados tengan opción de solicitar permiso de vado.

El Pleno también ha servido para exponer sendos acuerdos unánimes de la corporación para, en primer lugar, reconocer la contribución de la radio y las emisoras locales a la ciudad; y la adhesión a la Declaración de Oviedo para la prevención del consumo de drogas.

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE MAYORES SIN CONCRETAR PRESUPUESTO

Ya sin consenso, se ha aprobado un acuerdo relativo a la ampliación del Centro de Vida Activa de Arca Real pero no en los términos que planteaba el PSOE --el compromiso con la presentación de un proyecto de ampliación en el conjunto del espacio que ha dejado libre Mercadona, la reserva de una partida presupuestaria y el inicio de las obras en 2025--.

El acuerdo aprobado ha sido una enmienda presentada por el PP con el compromiso de llevar a cabo la ampliación en el próximo año, sin mencionar una partida presupuestaria y con la ejecución de dos salas de "más de 100 metros cuadrados", como ha precisado el concejal de Personas Mayores, Servicios Sociales y Familia, Rodrigo Nieto.

Ni los grupos de la oposición ni buena parte del grupo de vecinos de Delicias que ha acudido al Pleno como público han considerado suficiente esa actuación, ya que no afectaría al conjunto del espacio que ha dejado libre el supermercado. En cualquier caso, el edil del PP ha recordado que el anterior equipo de Gobierno sabía que era necesario ampliar el centro de Arca Real y "sólo" realizó un estudio para construir una segunda planta, que desaconsejaba esa opción.

La otra moción debatida, presentada conjuntamente por el PSOE y VTLP reclamaba la puesta en marcha de un Plan de Protección del Patrimonio, ha quedado rechazada con los votos del equipo de Gobierno, ya que según el concejal de Urbanismo supondría la puesta en marcha de medidas que ya lleva a cabo el Ayuntamiento.

En asuntos procedentes de las comisiones, se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos la designación de los festivos locales para 2025, que serán el martes 13 de mayo, día de San Pedro Regalado, y el lunes 8 de septiembre, celebración de la Virgen de San Lorenzo.

VOX, EN CONTRA DEL PP CON LA AGENDA 2030

Se debatía en el Pleno una modificación aparentemente de trámite del Reglamento del Consejo Municipal de la Agenda Urbana de Valladolid, que llegaba aprobada por la Junta de Gobierno y con votos a favor de todos los grupos en comisión. En su debate, Pedro Herrero ha interpretado que este Consejo se dedica a desarrollar el cumplimiento de los objetivos de la "Agenda 2030" a la que ha recordado que Vox se opone.

En la votación, los socios del PP en el equipo de Gobierno municipal han votado finalmente en contra.

En la sesión se sometía a aprobación definitiva el reglamento de la Zona de Bajas Emisiones, que debería entrar en vigor el próximo 1 de enero y que ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox tras la incorporación de una enmienda de la formación de derechas para queden exentas de las restricciones las mujeres embarazadas y las personas que presenten problemas de salud o movilidad.

Según ha defendido el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, Valladolid está "en la cabeza" de las aprobaciones de ZBE entre las ciudades españolas.