Ayuntamiento de Valladolid reúne en un plan medidas para atender la soledad no deseada y suma nueve acciones nuevas

Carnero cifra en casi 1,3 millones de euros la inversión municipal en esta línea de actuación

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha reunido en un mismo documento, el Plan Contigo, cerca de una veintena de medidas que ya estaban en marcha para tratar las situaciones de soledad no deseada entre los mayores, las que ha sumado nueve acciones nuevas, entre las que se ha señalado la puesta en marcha de una 'app' con todos los servicios disponibles o una iniciativa para que los mayores puedan tener a cargo una mascota durante unas horas al día.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, la directora de uno de los centros de vida activa de la ciudad y especialista en soledad no deseada, Berta Martínez, y el concejal de Personas Mayores, Servicios Sociales y Familia, Rodrigo Nieto, han presentado el Plan en el Centro de Vida Activa de Parquesol

El plan se establece con un marco de actuación de cuatro años, hasta 2028, aunque el regidor ha precisado que buena parte de las acciones ya están en marcha y que las de nueva incorporación --9 de un total de 26-- se aplicarán antes de final de año.

Como ha explicado Berta Martínez, la soledad no deseada es "una epidemia silenciosa" de la actualidad que se estima que afecta al 40 por ciento de los mayores de 65 años en nuestro país. En el caso de Valladolid, si según los datos oficiales el número de habitantes empadronados es de 302.493 habitantes, hay 84.705 de más de 65 años (28 por ciento), por lo que casi 34.000 estarían esta situación.

Según ha señalado Carnero "con el afán de estudiar sus necesidades y propuestas que mejoren continuamente la calidad de vida de todos los vecinos" se ha planteado poner en marcha este Plan, que será un programa 'abierto y dinámico', al que se irán incorporando las medidas que sean oportunas en función de las necesidades que se detecten".

El Plan recoge 26 medidas que como ha resaltado Carnero, "algunas ya se están empezando a implementar y otras nueve son novedosas". A la red de Centros de Vida Activa, a la programación de actividades de envejecimiento activo tanto en estos como en los Centros Cívicos, o del asesoramiento psicológico en los Espacios Jóvenes que ya se están realizando por parte del Ayuntamiento, se suman las novedades que aparecen en el Plan y que se desarrollarán en el periodo 2024-2028.

Carnero ha explicado que la cuantificación del coste específico de estas actividades en 2024 asciende a 1.284.871 euros, lo que supone un 20 por ciento por ciento más que el presupuesto de la campaña anterior, mientras que la cifra de actividades en el periodo 2024-2025 será de 688, 46 más que en el curso 2023-2024 (7,2 por ciento más).

Además, habrá 371 talleres gratuitos dirigidos por personas voluntarias, con un total de 11.172 plazas ofertadas, de las que casi la mitad (el 47 por ciento) son de carácter gratuito.

Carnero ha repasado algunas de las nueve actuaciones nuevas que incorpora el Plan, como la intervención comunitaria del Servicio de Ayuda a Domicilio para acompañar a personas mayores dependientes usuarias de este servicio a las actividades comunitarias que les interesan como cualquier otro ciudadano para fomentar su asistencia a las mismas.

También se creará una oficina de voluntariado de personas mayores, en la que en el propio entorno en el que vivan, y teniendo conocimiento de personas en soledad o riesgo de ello, puedan tener relación e interactuar entre sí para cambiar esa dinámica.

Otra novedad será el programa 'Haciendo amigos de 4 patas', que ofrece a personas mayores la posibilidad de acoger perros y gatos mediante una colaboración con el Colegio de Veterinarios en la que se plantea la posibilidad de que personas que no pueden atender a sus mascotas durante todo el día puedan cederlos durante unas horas para que los mayores puedan evitar la soledad no deseada a través de la relación con las mascotas.

Se cuenta con el ofrecimiento del Colegio de Veterinarios para impartir formación al respecto y también el alcalde ha abierto la puerta a la opción de que se puedan ceder animales de entidades protectoras.

Se hará, por otro lado, un cribado cognitivo a través de llamada telefónica desde el servicio de teleasistencia, para, en un minuto y telefónicamente, saber la situación cognitiva y su evolución de cualquier persona.

ACTIVIDAD DE LOS CENTROS EN VERANO.

Se ampliará la programación de los Centros de Vida Activa en verano, ya que hasta ahora se cerraban y no contaban con actividad. Se trabaja en una programación en este periodo estival para que aquellas personas que quieran puedan acceder a estos espacios comunes.

Se iniciará un programa 'Yo Ya No Cocino' con el que se pretende facilitar el acceso a un menú económico a todas aquellas personas que no quieran o no puedan cocinar, para llevárselo a su casa o para comer en los propios centros.

Habrá un nuevo protocolo con Policía y Bomberos para detectar estas situaciones y actuar "de manera coordinada y conjunta cuando sea necesario".

Se harán campañas de sensibilización en los barrios con colectivos y personas referentes en cada uno de ellos y con profesionales sanitarios, comercios y farmacias.

Finalmente, en breve se pondrá en marcha la Aplicación móvil SeniorVa con la que se pretende tener acceso, a través del móvil, de una manera muy sencilla, de todos los recursos que hay en los Centros de Vida Activa, Centros Cívicos, Espacios Jóvenes y otros servicios que se consideren de interés, como la programación de los cines, las líneas de autobús o la farmacia más cercana.

En términos generales se trabajará en identificar personas en situación de fragilidad, riesgo social y soledad, tratando de activarlas en redes de relaciones amigables por diferentes barrios.

VALORACIÓN ECONÓMICA

El Plan Contigo, según el Ayuntamiento, "a día de hoy no puede contar con una dotación económica exacta ni cerrada, puesto que la intención ahora es analizar con todos los actores que han participado en el mismo una calendarización de las medidas a corto, medio y largo plazo, y la correspondiente estimación económica individual de cada una de ellas".

No obstante, el alcalde ha destacado que han colaborado en este proceso las áreas de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, así como las infraestructuras de los 12 Centros de Vida Activa de la ciudad. Además, ha colaborado la Junta de Castilla y León, o entidades sociales del tercer sector.

El alcalde ha añadido que en la creación del plan han participado las asociaciones vecinales, pero un representante de la Federación 'Antonio Machado' ha tomado la palabra para mostrar su "dolor" porque el Ayuntamiento canceló la ayuda de "5.000 míseros euros" que aportaba al plan de Buena Vecindad. Si bien el concejal Rodrigo Nieto ha explicado que ahora para ese tipo de servicio se trabaja con una ONG.

De momento se puede cuantificar la dotación presupuestaria específica para el desarrollo de actividades con personas mayores específicamente dirigidas al fomento de las relaciones sociales y la prevención de la soledad de 2024 en 1.284.871 euros.

A lo largo de la vigencia del Plan se presupuestarán en los presupuestos municipales anuales las diferentes partidas para llevar a cabo las acciones de desarrollo que se implementen.

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES.

Se ha recordado que el plazo para inscribirse en las actividades está abierto hasta las 23.59 horas del próximo domingo, 26 mayo, para las solicitudes presentadas de manera online, y hasta las 14.00 horas de este viernes, 24 de mayo, en la inscripción presencial en los propios centros de Vida Activa. El comienzo de curso 2024-2025 será el 1 de octubre.

Los talleres, tanto en modalidad presencial, online y al aire libre, permiten a las personas continuar con un envejecimiento activo y saludable de calidad, a la vez que ayudan a prevenir situaciones de aislamiento social, soledad no deseada y dependencia.