Bajan a 53 los avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, 17 en rojo, 16 en naranja y 20 en amarillo

Gráfico de la CHD con algunos de las estaciones en rojo a primeras horas del viernes 13 de febrero - CHD

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a 53 los avisos hidrológicos activos en la jornada de este viernes, 13 de febrero, respecto a los 60 a última hora del jueves, si bien suben de 16 a 17 los que se encuentran en nivel rojo.

Además, hay otros 16 avisos en naranja en otros tantos tramos de ríos (21 a última hora del jueves) y bajan de 23 a 20 los tramos en amarillo.

El principal río con estaciones con avisos rojo es el Duero con seis tramos en este nivel a su paso por Gormaz y Navapalos y en la salida del embalse de La Cuerda (Soria), Aranda de Duero (Burgos) y Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero (Valladolid).

Por su parte, hay tres tramos del río Órbigo en rojo a su paso por Cebrones del Río (León) y por Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, en este caso en la provincia de Zamora.

Y el Eresma presenta dos tramos en rojo en Segovia capital y en la salida del embalse del Pontón y en la provincia segoviana también está en rojo el Riaza en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo.

También hay nivel rojo en el Cega en Megeces (Valladolid), el Guareña en Toro (Zamora), el Huebra en Puente Resbala (Salamanca) y en el Tuerto en Villameca (León).