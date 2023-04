El Betis y Canales defienden la quinta plaza frente al Cádiz y Pezzolano se estrena ante el Mallorca

MADRID/VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Paulo Pezzolano afronta este domingo en el Estadio José Zorrilla, a las 14.00 horas, su primer partido como nuevo técnico del Real Valladolid CF en una vigésima octava jornada de LaLiga Santander en la que buscará eludir la zona de descenso.

Sus derrotas ante el Athletic Club (1-3) y en el Santiago Bernabéu (6-0) ante el Real Madrid precipitaron la destitución de José Rojo Martín --'Pacheta'--, y ahora emprenden una nueva etapa con el entrenador uruguayo, que tendrá las bajas de Lucas Olaza, Darwin Machís y Anuar.

El Mallorca (33), a pesar de no haber conseguido una victoria en los cinco últimos partidos, se encuentra seis unidades por encima de la zona de peligro, pero no debe relajarse si no quiere verse sorprendido por los problemas.

Hay que tener en cuenta que José Manuel Copete, Iddrisu Baba y Giovanni González, por sanción, y Ludwig Augustinsson y Daniel Luna, por lesión, serán las ausencias con las que deberá lidiar Javier Aguirre.