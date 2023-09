El blues cobra protagonismo este sábado en la Sala B del CAEM de Salamanca

SALAMANCA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala B del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca (CAEM) acogerá este sábado la propuesta musical 'Noche de Blues' con las actuaciones de las bandas salmantinas How Are Blues y Sadia, acompañadas de la banda gallega Javier Turnes & The HakeMen.

Las entradas para este concierto, a la venta en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org, tienen un precio de diez euros en venta anticipada y serán de doce euros el día del concierto.

Sobre los participantes en la velada, el consistorio ha reseñado que la banda How Are Blues irrumpió en la escena salmantina en 2005 con el objetivo de "dar a conocer la figura de Rory Gallagher" al público general, además de "recuperar el sonido rock-blues más internacional de la primera mitad de la década de los 70 principalmente".

Actualmente, el grupo How Are Blues lo componen Daniel del Amo al bajo (y fundador de la banda); Ernesto Llanos, a la guitarra principal; José Manuel Gorjón, a la batería; y Dave Dagomsa, voz principal, armónica y guitarra.

Por su parte, Sadia es un artista salmantino de rock clásico en español. "Apasionado, elegante y adictivo son algunos de los adjetivos más repetidos para calificar su estilo, el rock and roll, el blues y el rock sureño", ha recogido la información municipal facilitada a Europa Press.

En septiembre de 2022 obtuvo, junto a su actual banda, el Primer Premio en el III Concurso de Bandas y Solistas de Salamanca, organizado por el Ayuntamiento.

En esta ocasión, interpretará temas de su último trabajo, 'Whiskey, amor y blues' junto a canciones de sus discos anteriores. Estará acompañado de su banda, formada por Aure Martín (batería) y Quili Sánchez (bajo).

En cuanto a Javier Turnes & The HakeMen, ha destacado que es un grupo gallego que interpretan blues y soul afroamericanos. La banda está formada por Javier Turnes, voz y guitarra; Luke Jennings (batería); Marino Orejana (bajo) y Pedro Gregorio (teclados).