La BonoLoto reparte un premio de 40.285 euros en Aranda de Duero (Burgos)

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la BonoLoto ha repartido un premio de segunda categoría que alcanza los 40.285 euros en el municipio de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, según han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, de primera categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertante que han sido validado en la Administración de Loterías no 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona), situada en Avenida Virgen de Montserrat, 133, y en la no 1 de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), situada en Doctor Ayllón, 18.

No obstante, de segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor no 18.320 de Aranda de Duero (Burgos), en la administración de Loterías no 186 de Madrid y en la no 17 de Alcalá de Henares (Madrid).