Bravo (PP) destaca el potencial del medio rural durante una visita a la provincia de Segovia

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en una visita a una empresa en la provincia de Segovia. - PP

SEGOVIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha destacado el potencial del medio rural durante una visita este domingo a la provincia de Segovia para conocer de primera mano la realidad de su tejido empresarial y compartir con los representantes locales los retos y oportunidades.

Acompañado por el secretario provincial del PP, Miguel Ángel de Vicente; el coordinador provincial, José Mazarías; el vicesecretario de Organización, José María Bravo; los diputados nacionales Pablo Pérez y María Cuesta, y los senadores Juan José Sanz Vitorio y Mª Ángeles García, así como por los alcaldes de la zona, Bravo ha iniciado la jornada en Fuente el Olmo de Fuentidueña.

En esta localidad, ha visitado las instalaciones de Planasa y, posteriormente, ha continuado en Burgomillodo, en el término municipal de Carrascal del Río, para conocer la actividad de Incursa.

Los responsables de ambas empresas, referentes en los sectores agroalimentario e industrial, le han trasladado al vicesecretario general de Economía de los populares la necesidad de simplificar los trámites administrativos y de adecuar la norma a las necesidades de los sectores productivos.

La visita ha puesto de relieve el potencial del medio rural para generar empleo, impulsar la actividad económica y ofrecer oportunidades, según ha subrayado el PP en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la formación ha indicado que considera que el futuro del medio rural pasa por aprovechar el potencial de sus empresas y profesionales, apoyar a autónomos y emprendedores y favorecer las condiciones necesarias para que los municipios sean espacios de oportunidades.

Para ello resulta "fundamental" combinar el desarrollo económico con la mejora de los servicios, la conectividad y las posibilidades de empleo, a través de un modelo de crecimiento "con reglas claras, menos barreras para las empresas y la innovación como elemento central del desarrollo económico".

La jornada ha concluido con encuentro con alcaldes y concejales en el que se han intercambiado impresiones sobre la situación económica, y se han abordado los desafíos y posibilidades de desarrollo en el medio rural.