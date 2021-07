Burgos acogerá este viernes un cribado masivo para jóvenes de entre 14 y 29 años de toda la provincia

BURGOS, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Primaria organiza este viernes, 9 de julio, un cribado masivo con test de antígenos para todos los jóvenes de entre 14 y 29 años de la provincia. Este tipo de test sirve para detectar los casos asintomáticos y sintomáticos de Covid-19 y evitar así la propagación del virus.

De esta forma, todos aquellos jóvenes empadronados o residentes en la provincia de Burgos, o temporales que quieran someterse al cribado, pueden acudir portando su documento de identidad y la tarjeta sanitaria.

Las pruebas comenzarán a las 13.00 horas del viernes y se extenderán hasta las 21.00 horas, en horario continuado, en el polideportivo municipal El Plantío. El cribado masivo se ha organizado por tramos horarios en función del mes de nacimiento para evitar aglomeraciones a la hora de acceder a las pruebas.

Es imprescindible que cada joven presente su documento de identidad y la tarjeta sanitaria. En cualquier caso, desde la Gerencia de Atención Primaria se insiste en que se atenderá a todos los jóvenes que deseen participar en este cribado de test masivos.

Sin embargo, quedarán excluidos los pacientes en aislamiento por caso confirmado de Covid-19 y los pacientes en cuarentena por exposición a la enfermedad, al considerarse contacto estrecho de un positivo.

Por otro lado, la Gerencia de Atención Primaria de Burgos advierte de que se ha apreciado en los últimos días un considerable aumento de personas que acuden al Punto de Atención Continuada (PAC) Divino Valles y a los centros de salud para realizarse una PCR por temor a haber sido contagiados.

Para evitar la saturación de este recurso, las autoridades sanitarias recuerdan que quienes presenten síntomas no deben acudir al PAC, sino llamar a su centro de salud, marcando la opción CERO, y seguir las indicaciones del personal sanitario.

Quienes han sido contacto de un positivo y no presentan síntomas serán contactados por los rastreadores, y quienes no presentan síntomas ni han sido contacto deben, como en todos los casos, seguir cumpliendo con las medidas de seguridad: distancia social, higiene de manos y, sobre todo, uso de mascarilla, especialmente si aún no están vacunados.