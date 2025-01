La Cabalgata de León saldrá este domingo del Palacio de Congresos y Exposiciones con siete carrozas

LEÓN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos llegarán a León este domingo, 5 de enero, y desfilarán por la capital con una comitiva compuesta por siete carrozas con iluminación y decoración especial, todo ello, aderezado de espectáculos de compañías de artes internacionales y nacionales y agrupaciones locales.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán por la mañana a la estación de tren y, posteriormente, serán recibidos por el alcalde en el Consistorio de San Marcelo, según informa el Ayuntamiento de León a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Será sobre las 12.00 horas cuando lleguen a la Estación de Adif a bordo de un tren de la serie 449 fletado especialmente para la ocasión, según ha explicado el Consistorio. En el mismo andén les esperará el alcalde de León, José Antonio Diez, antes de tomar otro tren, el turístico, con destino al Consistorio de San Marcelo.

Por otra parte, será en el Salón de Plenos, a partir de las 13.30 horas, donde se celebrará la recepción oficial a sus majestades de Oriente.

Así, el coro de la Asociación Juvenil Nuestra Señora del Mercado les dará la bienvenida con un recital de villancicos antes de que la Corporación Municipal, presidida por su alcalde, les reciba de forma oficial y les haga entrega de un recuerdo de la ciudad. Posteriormente, los niños podrán pasar a entregar sus cartas y trasladar sus deseos los Tres Reyes Magos.

Ya por la tarde será la Cabalgata, que partirá a las 18.30 horas del Palacio de Congresos y Exposiciones con un recorrido que pasará por avenida Palencia, glorieta de Guzmán El Bueno, avenida Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de La Inmaculada, avenida Roma, glorieta de Guzmán El Bueno, avenida Palencia y el final de regreso al Palacio de Congresos y Exposiciones.

Melchor, Gaspar y Baltasar presidirán este desfile que estará compuesto por siete carrozas con iluminación y decoración especial. Además, a lo largo del recorrido habrá espectáculos de compañías de artes internacionales como son 'Cie. Tac o Tac', procedente de Francia, y la española 'Eventus Culture', que estarán acompañadas de otras agrupaciones nacionales y locales.

RESTRICCIONES AL TRÁFICO

La Policía Local ha informado de las restricciones al tráfico previstas con motivo de la Cabalgata en la tarde de Reyes. De esta forma, el recorrido quedará cerrado al tráfico rodado entre las 17.00 y las 21.00 horas aproximadamente. Además, no se podrá estacionar desde las 23.00 horas del día 4 de enero en las calles Gómez de Salazar y parking zona sur del Palacio de Exposiciones, Gran Vía de San Marcos, entre Santo Domingo y La Inmaculada, y avenida Roma.

Por otra parte, el Auyntamiento ha compartido una serie de consejos y de normas de seguridad y recomiendan "evitar moverse en vehículo si no es absolutamente necesario y planificar con bastante antelación su desplazamiento".

Asimismo, han pedido no perder de vista a los menores ni a las personas que estén a su cargo, no utilizar paraguas o enseres que puedan dañar a terceros, no acercarse a las ruedas de los vehículos, no correr por obtener piruletas y otros dulces, que se entregarán "en mano".

Por último, han insistido en no cruzar el desfile y no ir detrás de las carrozas, ya que es un evento para verlo desde las aceras y áreas delimitadas.