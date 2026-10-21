Caen un 2,59% las defunciones hasta principios de octubre, más que la media (-0,39%)

Archivo - Varias personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de la Almudena, a 1 de noviembre de 2024, en Madrid (España). Este año, los cementerios de Madrid han ampliado su horario y han reforzado su servicio de limpieza, jardinería y vigi - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las defunciones en Castilla y León cayeron un 2,59 por ciento hasta principios de octubre, más que la media nacional que descendió un 0,39 por ciento en este caso, según la estimación del número de defunciones semanales publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogida por Europa Press.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 40 del año 2026 --comienza el lunes 28 de septiembre y termina el domingo día 4 de octubre-- y que arroja estas cifras en Castilla y León, 493 defunciones en concreto en el periodo analizado (7.756 en España) con un acumulado de 21.544 muertes.

El pasado año las defunciones aumentaron un 3,48 por ciento con 697 defunciones en concreto en el periodo analizado y un acumulado de 23.039 muertes.