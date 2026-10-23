Caen un 5,9% las pernoctaciones hoteleras en septiembre en CyL que anota el menor grado de ocupación

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VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León cayeron un 5,9 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, frente a un 1,7 por ciento más en España, y sumaron un total de 820.649 pernoctaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, en los hoteles de Castilla y León se alojaron un 6,93 por ciento menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior y alcanzaron los 494.435 viajeros. Por nacionalidad, 344.281 eran residentes en España, el 69,63 por ciento, mientras que 150.155 (30,37 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 5,6 por ciento y los extranjeros se redujeron un 9,9 por ciento.

Y del total de pernoctaciones en Castilla y León, 590.179 las realizaron residentes en España (un 71,92 por ciento), mientras que 230.470 (28,08 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

En total, Castilla y León alcanzó una ocupación del 46,89 por ciento en septiembre, frente a un 66,98 por ciento en España, y fue además la más baja del país, si bien aumentó al 57,38 por ciento en fin de semana, de nuevo por debajo de la media (72,64 por ciento). La estancia media fue de 1,66 noches, la mitad que en España (3,28 noches).

Además, el sector hotelero de Castilla y León empleó a 7.219 personas, lo que supone un incremento del 1,0 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 79,01 euros, lo que representa una subida del 4,99 por ciento interanual, por debajo de la media (7,41 por ciento). En general, los precios subieron un 5,67 por ciento respecto al año anterior en Castilla y León, de nuevo por debajo del dato nacional (6,69 por ciento).

Por comunidades autónomas, Baleares fue el territorio con mayor grado de ocupación por plaza, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Y en función del total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).