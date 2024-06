CaixaBank acompaña a la nadadora paralímpica burgalesa Marta Fernández en su ‘Camino a París’

BURGOS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español desde el año 2019 y entidad vinculada al plan ADOP, ha organizado este martes su novena parada del proyecto ‘Camino a París’, en este caso con la nadadora paralímpica burgalesa Marta Fernández en su 'Camino a París', en un acto que ha tenido por escenario la Casa del Cordón, sede de la Dirección Territorial de dicha entidad en Castilla y León.

Patricia Arribas, directora de la All in One de CaixaBank en Burgos, ha hecho de anfitriona de este encuentro, en el que ha participado también Rebeca Aguado, segunda entrenadora de Marta Fernández, y que ha contado con la periodista deportiva Almudena Rivera como moderadora.

"Vuestra presencia hoy aquí es un testimonio del compromiso y la dedicación necesarios para superar obstáculos. Sois un ejemplo de ambos valores y de inconformismo", ha destacado Arribas.

La deportista, junto a su segunda entrenadora y Almudena Rivera, han debatido sobre el reto que supone la preparación de una prueba de élite. Las tres han destacado la importancia de equiparar el deporte olímpico y paralímpico, enfatizando que ambos son deportes de élite que requieren el mismo nivel de dedicación y profesionalismo.

Marta Fernández ha detallado que "prepararse para competir en pruebas de élite es un desafío enorme, que requiere dedicación, disciplina y sacrificio. Cada entrenamiento es una oportunidad para mejorar y superar los límites personales". "Para mí, el reto no solo está en la competencia, sino también en cambiar la percepción que la sociedad tiene del deporte paralímpico. Es esencial que se reconozca que, al igual que los deportes olímpicos, el deporte paralímpico también es de élite. Ambos requieren la misma entrega y profesionalismo", ha destacado.

Por su parte, la segunda entrenadora de la nadadora burgalesa ha añadido que la preparación de Marta es intensiva y meticulosa. "Trabajamos juntas para pulir cada aspecto de su rendimiento, desde la técnica hasta la mentalidad. Cada sesión es crucial para asegurarnos de que está en su mejor forma para las competiciones. El nivel de esfuerzo y dedicación que Marta muestra es una prueba de que el deporte paralímpico merece el mismo respeto y reconocimiento que el deporte olímpico. Ambos son igualmente exigentes y prestigiosos".

Este evento es la novena parada del recorrido que simula el camino de la llama paralímpica y ha puesto de manifiesto el apoyo de la comunidad castellanoleonesa a Marta Fernández.

Durante el mismo, la deportista ha destacado que "el camino va a ser largo y la marca es muy complicada, pero voy a ir paso a paso y disfrutar del camino luchando como siempre hasta el final", ha señalado.

TRES MEDALLAS EN TOKIO

Fernández, que ya cuenta con tres medallas de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, acaba de batir su récord del mundo de 50 mariposa, logrando la mínima para los Juegos de París 2024 en 100 libre S3.

En este encuentro, la deportista ha estado acompañada por representantes de los principales clubes deportivos de Burgos, así como de responsables de la entidad financiera y de asociaciones del tercer sector, entre otros.

CON UNA VEINTENA DE ATLETAS

CaixaBank continúa con su apoyo al deporte paralímpico acompañando a sus deportistas en la recta final de la preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se celebrarán este verano.

A través del proyecto ‘Camino a París’, la entidad financiera impulsa múltiples acciones para dar visibilidad y normalizar la discapacidad, concienciar a la sociedad y acercar a cada uno de estos atletas de élite al territorio.

El recorrido de ‘Camino a París’ hará parada en cada una de las direcciones territoriales en las que tiene dividida la entidad financiera toda su actividad en España. Tras el arranque del circuito en Canarias, la iniciativa ha transcurrido por Andalucía, -Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, zona Ebro, Norte, Baleares, Barcelona y finalizará en julio, con una última parada en la Dirección Territorial de Cataluña.

Por el camino, CaixaBank está organizando diferentes actividades deportivas, institucionales y colaborativas con cerca de 20 atletas que forman parte del plan ADOP, para trasladar los valores que la entidad comparte con estos deportistas y hacer llegar el mensaje a todo el territorio y la sociedad.

La tipología de estos retos se enfoca en normalizar la discapacidad, dar notoriedad a los deportistas, informar sobre sus logros, implicar a la sociedad y reconocer la labor de los que hacen posible este proyecto. Entre los protagonistas, junto a Alejandro Rojas, CaixaBank hemos contado con la colaboración de Ricardo Ten, Marta Fernández, Sara Andrés, Luismi Marquina, los hermanos Molina, María Delgado, Ivan Salguero, Judith Rodríguez, Álex Sánchez, Nil Riudavets, entre otros.

‘Camino a París’ finalizará con un acto de clausura previo a la disputa de los Juegos Paralímpicos, que contará con una presentación especial con la presencia de representantes deportivos e institucionales del Comité Paralímpico Español, así como representantes de la entidad financiera.

Mediante esta acción, CaixaBank sella su compromiso con el deporte paralímpico, al que ha acompañado en los últimos años a través de diferentes iniciativas, especialmente todo lo relativo al CPE y sus atletas, así como a la selección española de baloncesto en silla de ruedas, tanto masculina como femenina, y la colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

Además, la entidad financiera aportará, como valor añadido a su colaboración, la puesta en marcha de campañas de difusión de cada una de las paradas con el objetivo dar a conocer el deporte paralímpico y sus deportistas, favoreciendo un mayor conocimiento de sus historias personales y gestas deportivas.