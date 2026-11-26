Presentación de la muestra 'En tierra hostil' sobre la trayectoria del reportero gráfico Miguel Ángel de la Fuente, en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid acoge desde este jueves una exposición, incluida en el programa del congreso sobre criminología 'Caja Negra 5.0', que repasa el recorrido profesional del reportero gráfico de RTVE Miguel Ángel de la Fuente, que suma más de 35 años de carrera en los que ha trabajado en decenas de conflictos y 60 países.

La muestra, titulada en 'En tierra hostil', se ha inaugurado este jueves en la Casa Revilla, con presencia del propio De la Fuente; el promotor del proyecto 'Caja Negra', Antonio Cela; la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal; y algunos compañeros del protagonista, como el periodista de RTVE Óscar Mijallo.

De la Fuente, nacido en Ourense, ha trabajado durante "más de 35 años" en el periodismo, primero como fotógrafo en agencias como EFE y desde los años 90 en RTVE como reportero gráfico, en los que recalca que ha tenido "la suerte" de ejercer "una de las profesiones más bonitas que hay" la cual subraya que "volvería a elegir".

La exposición recoge fotografías que repasan ese recorrido de Miguel Ángel de la Fuente por 60 países, en decenas de conflictos bélicos, políticos o sociales, y también objetos reales como una cámara ENG con su trípode, un chaleco y un casco antibalas como los que deben llevar los reporteros en enfrentamientos armados, e incluso una tienda de campaña real del Ejército, instalada por el Regimiento de Artillería-11 de Burgos, ya que De la Fuente y sus compañeros de profesión pasan "muchas horas" en ellas en sus distintos destinos.

Sarajevo (Bosnia), Iraq, Afganistán, Haití, Líbano y más recientemente Siria, Gaza o Ucrania, son algunos de los países por los que lleva esta muestra para enseñar parte del trabajo que realiza De la Fuente, pero también como ha recalcado "las miradas de toda esa gente que ve cómo lo ha perdido todo" y a las que quiere rendir un homenaje, al igual que a los muchos profesionales que le han acompañado en esos destinos.

"En todos esos lugares he aprendido que la guerra no empieza con el primer tiro ni termina cuando se deja de disparar", ha recordado De la Fuente, quien además se ha querido quedar con los muchos recuerdos y amistades que ha generado en todos los destinos.

"Mis experiencias son un saco lleno de recuerdos, a veces lo abro, lo miro, recuerdo, lo guardo. Hoy lo ha abierto alguien y lo ha colgado de una pared", ha explicado De la Fuente, que ha reconocido que sigue "abrumado" desde que el equipo de 'Caja Negra' y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid le plantearon poner en marcha la exposición.

El reportero ha tenido palabras de especial agradecimiento a sus compañeros de profesión, algunos de ellos presentes en este evento y varios también forman parte de la muestra porque han escrito unas líneas dedicadas a De la Fuente acompañando fotografías que les muestran en momentos en los que han compartido trabajo o momentos.

Arturo Pérez Reverte, "viejo" compañero en las guerras de Los Balcanes; Rosa María Calaf, Anna Bosch, Carlos del Amor, la actual presentadora del Telediario de mediodía en La 1 Alejendra Herranz o el presentador de Informativos Telecinco Carlos Franganillo son algunos de los que han compartido sus experiencias con el protagonista, ya sea en lugares "hostiles" o más amables como las coberturas en el área de Cultura de RTVE.

Y el reportero ha finalizado con un recuerdo especial para su familia, su hija Beatriz a quien ha reconocido que es consciente de que en ocasiones ha tenido un padre "demasiado alejado de casa"; y su mujer, la exministra socialista Trinidad Jiménez, que "daba sentido" a su vida y la sostenía mientras se ha encontrado lejos.

La concejal Irene Carvajal ha destacado el valor de una muestra como ésta, que "desde una tierra amable como Valladolid" invita a conocer una "tierra hostil" y a "entender el miedo", que considera que implica "entender aquello que quizás" la mayoría de las personas no tengan que "experimentar nunca en primera persona".

Se trata, a juicio de la concejal de Vox, de "contar lo que sucede en lugares difíciles", con "riesgo" para la integridad de los profesionales, en una labor que ha ensalzado en un momento en el que "la inmediatez parece imponerse".

"Exposiciones como ésta nos llevan a la reflexión, a pararnos un momento, no confundir información con ruido, porque la verdad está detrás de cada objetivo, de cada mirada", ha reflexionado.

El responsable de 'Caja Negra: Crimen y Ficción', proyecto divulgativo, profesional y cultural sobre criminología, Antonio Cela ha resaltado la figura de Miguel de la Fuente, de quien considera que "su figura es infinitamente mayor como ser humano que como profesional".

"DIFÍCIL AGLUTINAR TODA SU TRAYECTORIA"

Cela ha resaltado varios aspectos de la muestra, como "lo difícil que ha sido aglutinar y condensar en 50 fotografías, dos vídeos y objetos personales de Miguel" toda su trayectoria; y se ha mostrado "impresionado" por la "cantidad de pasaportes de llaves de hoteles" de lugares inhóspitos como Bagdad o Pristina (Kosovo), o el peso de la cámara de vídeo con la que "tienen que moverse por zonas hostiles".

Asimismo, ha subrayado que en la exposición se recoge un recuerdo a periodistas que han fallecido en misiones, cuyos nombres "no pueden olvidarse".

'Caja Negra 5.0' desarrolla su programa entre este viernes y este domingo, en espacios como el Museo Patio Herreriano o el Teatro Calderón.

'En tierra hostil' irá algo más allá y podrá visitarse, con entrada gratuita, en la Sala de Exposiciones de la Casa Revilla hasta el próximo 13 de diciembre, de martes a domingo y festivos en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas.