Cámara y CEOE inician la VI edición de Valladolid Consolida dentro de una inversión del Ayuntamiento de 320.000 euros

El programa llevará a seis empresas a Nueva York dentro de una acción de internacionalización enfocada al sector digital y de la IA

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de CEOE Valladolid y la Cámara de Comercio 'Valladolid Consolida' ha iniciado este jueves su VI edición con su "presupuesto más alto" y con la previsión del Ayuntamiento de la ciudad de una inversión de 320.000 euros en 2024 para la consolidación y el crecimiento empresarial.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CEOE Valladolid), Ángela de Miguel; y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Víctor Caramanzana; han presentado el programa de la VI edición de 'Valladolid Consolida', en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, en la jornada de arranque donde se han inscrito más de 80 participantes.

El regidor vallisoletano ha destacado que en 2024 el equipo de Gobierno pretende "reforzar" el crecimiento y la consolidación del tejido empresarial local con una inversión de 320.000 euros en 2024 que gestionarán al 50 por ciento la Cámara de Comercio y la CEOE.

Jesús Julio Carnero ha querido poner en valor "la esencia de un programa que genera crecimiento económico y consolida el tejido de vallisoletano de la mano de las entidades que mejor pueden ejecutarlo".

Además, Carnero, al igual que los representantes de las organizaciones empresariales, ha subrayado que el programa suma este año una acción de internacionalización de este año, con la experiencia en Nueva York de empresas tecnológicas en proceso de transformación digital, sin perder de vista la Inteligencia Artificial (IA) y "más aún poniendo el foco en sectores pujantes de Valladolid como la automoción y la agroalimentación, en línea con la estrategia de trabajo del Ayuntamiento".

El presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha señalado la importancia del programa para fortalecer, asesorar y transformar a las pymes y autónomos de la provincia.

Durante su intervención, el presidente de la corporación cameral ha hecho hincapié en la principal novedad de este año, los planes estratégicos como "fundamentales para la toma de decisiones informadas, contribuyendo al impulso de la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento no solo individual, sino de toda la comunidad empresarial".

Por su parte, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, ha agradecido el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con este programa que, desde su primera edición, ha tenido muy buena acogida por parte de las empresas de Valladolid.

El programa como han recordado De Miguel y Carnero, inició su trayectoria en el año 2013, impulsado entonces por el Ministerio de Industria en colaboración con el Ayuntamiento y con un presupuesto de 40.000 euros. La presidenta de la CEOE Valladolid ha recordado que el actual gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo, Fernando Rubio, también tuvo entonces un papel destacado en los inicios.

Ángela de Miguel ha destacado el papel "determinante" de Valladolid Consolida a la hora de ayudar a las microempresas y pymes a consolidarse y a ganar en dimensión, contribuyendo a "incrementar la competitividad de nuestro tejido productivo, mantener empleos, ayudar a generar nuevos puestos de trabajo y, en definitiva, construir un Valladolid más próspero".

Desde el inicio del programa, más de 500 empresas se han beneficiado de los planes de consolidación empresarial y casi 200 de los planes de formación puestos en marcha en los últimos 5 años.

Tras la apertura, Pablo España Osborne, Fundador de 'We are seekers', compartirá la ponencia 'Planes estratégicos: "Lo que me hubiera gustado que me contaran"'.