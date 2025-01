La campaña Soria Bonos genera 1,7 millones en ventas, un "éxito" que garantiza su continuidad

SORIA, 08 ENE (EUROPA PRESS)

La campaña de Soria Bonos, lanzada por el Ayuntamiento de la ciudad el 2 de diciembre, ha sido un "éxito" con 1,7 millones de euros en venta, lo que garantiza su continuidad.

Así lo ha adelantado el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, que ha asegurado que se mantendrá el programa de incentivo al comercio local al haber cumplido los objetivos marcados.

La campaña de los Soria Bonos, en su quinta edición, comenzó el 2 de diciembre y acabó el 3 de enero cuando se agotaron los bonos para empadronados y no empadronados. De las 149 adhesiones de comercio, finalmente fructificaron 133 con 16 negocios excluidos. Además, se emitieron casi 90.000 bonos, canjeándose los 10.000 de no empadronados y los 40.000 de no empadronado.

Todo ello supone un desembolso del Ayuntamiento de Soria de 250.000 euros, lo que ha generado 1,7 millones de euros en compra que ha beneficiado a empresas de comercio local, puesto que solo participaban entidades con menos de 20 empleados.

Muñoz ha destacado que los turistas también se han interesado por los bonos, así como ciudadanos de toda la provincia.

DÍA DE MÁS CANJES

El 71 por ciento han sido canjes individuales y el 28 por ciento de convivencia. Los dos días de más venta han sido los más cercanos al 24 de diciembre y 6 enero. De hecho, el 2 de enero se produjeron 4.258 canjes en un solo día, una cifra "récord".

Por rangos de edad, los que más lo usaron han sido ciudadanos de entre 30 y 60 años, el diez por ciento para jóvenes de 19 a 30 años y el 33 por ciento para mayores de 60 años.

Entre los negocios más beneficiados, ha habido un 40 por ciento de compras en el sector textil y calzado, con doce negocios que han llegado a los mil canjes, aunque también ha habido negocios que solo han alcanzado los tres bonos.