El Campus de Soria acogerá el Congreso Internacional sobre relaciones culturales entre Japón, México y España

SORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) - El Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (UVA) acogerá del 21 al 23 de octubre el VIII Congreso Internacional y XVII Nacional de la Asociación de Estudios Japoneses en España (AEJE) que abordará las relaciones culturales entre Japón, México y España.

El encuentro reunirá a especialistas en estudios japoneses en torno a 14 mesas temáticas como la arquitectura, las artes visuales, el cine, la literatura, la historia, la diplomacia cultural, el derecho o la enseñanza de lenguas, según han informado desde la UVA.

Bajo el título 'Territorios estéticos e interculturalidad: diálogos entre España, Japón y México', este congreso está organizado por la institución académcia con la colaboración de varias instituciones.

En él se presentarán investigaciones sobre la influencia de la arquitectura japonesa en España y México, la presencia de Japón en el cine y la moda, las relaciones históricas entre ambos países, el manga y la cultura popular, así como los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial desde una perspectiva intercultural.

PROGRAMACIÓN

La inauguración oficial está prevista el miércoles, 21 de octubre, a las 11.00 horas. El acto estará presidido por la rectora de la UVA, Pilar Garcés, que es asimismo cocoordinadora del congreso junto con la profesora Lourdes Terrón.

Intervendrán en la inauguración el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, y Cristóbal Colón, Duque de Veragua, quien, además de ser presidente de honor del congreso, pronunciará la primera lección inaugural: 'Cristóbal Colón y Cipango'.

La segunda lección inaugural correrá a cargo de la profesora Kumi Kato, de la Universidad de Shizuoka, a las 16, con el título "Regenerative Turn in Tourism. Walking as a slow engagement with communities and their places: a critical tourism perspective".

La jornada del miércoles 21 se abrirá a las 10.30 horas con la conferencia divulgativa 'España en Japón: transformación de Japón después de la primera circunnavegación del planeta, el Galeón de Manila y San Francisco Javier', a cargo del explorador y académico de la Real Academia de la Mar Álvaro de Marichalar, en acceso abierto al público general, hasta completar el aforo del salón de grados del Campus.

El programa cultural que complementa el congreso incluye una exposición de la artista Noni Lazaga en el Campus de Soria; un taller de biodanza a cargo de Margarita Karger, el día 21 a las 19.00 horas en el gimnasio del Campus.

También un concierto de la Coral Extrema Dauri, previsto para el jueves 22 de octubre a las 20 horas en el salón de grados del Campus. Estas actividades están abiertas a la ciudadanía hasta completar aforo.