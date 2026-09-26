Carnero destaca el objetivo municipal de hacer una ciudad cada más accesible y apuesta por avanzar hacia la inclusión

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en el acto del Día Internacional de las Personas Sordas con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que la accesibilidad es uno de los principales objetivos del equipo de Gobierno municipal y ha apostado por avanzar desde la accesibilidad hacia la inclusión y la integración de las personas con discapacidad auditiva, con la convivencia como objetivo.

Durante el acto del Día Internacional de las Personas Sordas 2026 junto a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL), Carnero ha señalado que "accesibilidad, integración e inclusión" son distintos escalones hacia "la convivencia de todos y cada uno con independencia de sus características".

En este sentido, ha subrayado la importancia de la comunicación y ha señalado que para las personas sordas esta puede constituir una barrera especialmente relevante.

El primer edil ha repasado algunas de las actuaciones municipales vinculadas a la accesibilidad y ha destacado el mantenimiento, dentro del tercer Plan de Accesibilidad, del convenio relacionado con el servicio de personas e intérpretes de lengua de signos, que permite prestar este servicio en más de 40 actuaciones y actividades a lo largo del año.

También ha señalado como uno de los objetivos que el pregón de las fiestas de Valladolid pueda contar con interpretación en lengua de signos.

Asimismo, ha recordado que durante las últimas fiestas se han incorporado medidas para facilitar la participación de personas con discapacidad auditiva en algunos conciertos mediante mochilas que permiten percibir la música a través de vibraciones, en concreto en los celebrados los días 11 y 12.

Además, ha explicado que el Consistorio mantiene en marcha un convenio destinado a poner en relación a personas con discapacidad auditiva y personas que no la tienen para favorecer una mayor concienciación.

Carnero ha señalado finalmente que todas estas actuaciones tienen un carácter transversal y ha destacado la participación de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León en la Mesa de la Discapacidad, integrada por 13 asociaciones, como vía para conocer las necesidades del colectivo.

El alcalde también ha agradecido el trabajo de las entidades y del tercer sector y ha defendido que ese conocimiento permite al Ayuntamiento impulsar actuaciones para avanzar "de la accesibilidad a la inclusión, de la inclusión a la verdadera integración" y, como objetivo final, a la convivencia.