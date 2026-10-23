Carriedo anuncia un fondo para la continuidad empresarial y una Estrategia de Captación de Inversiones Exteriores

Comprarecencia del Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la Comisión de Economía y Hacienda de la Junta para presentar el proyecto de presupuestos de 2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado la puesta en marcha de cara al próximo año de un nuevo Fondo para la continuidad empresarial y de una Estrategia de Captación de Inversiones Exteriores en Castilla y León.

Así lo ha trasladado este viernes durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para detallar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, cuyo montante para su Consejería asciende a 433,4 millones de euros, lo que representa un 2,63 por ciento del total del presupuesto de las consejerías y un incremento del 4 por ciento respecto al último aprobado.

Respecto a la financiación empresarial, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) gestionará un total de 259,14 millones de euros. Dentro de este órgano, Fernández Carriedo ha anunciado la presentación en 2027 de la Estrategia de Captación de Inversiones Exteriores en Castilla y León.

Este documento se integrará en el nuevo Plan de Internacionalización 2028-2031, aunque la Administración autonómica ha optado por dotarlo de identidad propia debido a su "importancia".

Según ha detallado el portavoz autonómico, la iniciativa se articulará a través de tres ejes principales, el primer pilar consistirá en la búsqueda activa de nuevas inversiones mediante la difusión de los instrumentos económicos, financieros y logísticos autonómicaes entre potenciales inversores.

A su vez, el proyecto prevé el acompañamiento a las empresas ya instaladas, con especial atención a las reinversiones y al conocimiento de la cadena de valor de las grandes compañías tractoras, además de la colaboración con las multinacionales presentes en la Comunidad para captar nuevos proyectos y favorecer su permanencia en el territorio.

Del mismo modo, durante su comparecencia, el consejero ha anunciado para el próximo año la puesta en marcha de un nuevo fondo dedicado a la continuidad empresarial, con el fin de evitar el cierre de empresas viables que atraviesen dificultades temporales con el fin de preservar el empleo, el tejido productivo y la actividad económica en el territorio.

Este fondo se sumaría a los ya existentes y que se mantienen como son los 25 millones de euros procedentes de instrumentos financieros del FEDER, fondos autónomos y reembolsos para mantener la gestión de fondos como el Fondo para la reindustrialización (111 millones), el Fondo para Recursos Endógenos (33,7 millones), el Fondo para la internacionalización empresarial (2,6 millones), el Fondo del Plan Soria Conectada y Saludable (4 millones) y el Fondo de capital-semilla (4 millones). Además de destinar 8 millones al Programa ICECYL Financia.

Además, en materia de internacionalización, al impulso de la nueva estrategia se suma el programa alcanzará los 11 millones de euros, un 53 por ciento más que en los últimos presupuestos aprobados. De esta cifra, 2,7 millones se reservarán a ayudas para la participación individual en acciones de promoción y proyectos de expansión internacional, mientras que 8,3 millones financiarán acciones de promoción comercial, asesoramiento a través de la Red exterior y captación de proyectos.

Dentro del presupuesto de Economía y Hacienda, como ha detallado Fernández Carriedo, se destinarán 80,6 millones de euros al acceso a la financiación, donde se incluyen 8,6 millones para ayudas a fondo perdido destinadas a la creación de empresas, 25,1 millones para la consolidación y crecimiento de las pymes y la articulación de distintos instrumentos financieros en colaboración con Iberaval y Sodical.

En este ámbito, la Consejería dispondrá de casi 30 millones de euros en cuatro convocatorias de ayudas dirigidas a la creación de empresas e inversiones de pymes, al sector turístico en León y Palencia cofinanciadas por el Fondo de Transición Justa, y a inversiones de grandes empresas.

Además, se consignará una nueva aportación de 25 millones de euros para el Programa de crecimiento innovador para pymes y midcaps, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), alcanzando una dotación global de 310 millones de euros.

EMPRENDIMIENTO

Por otro lado, el bloque de emprendimiento e innovación dispondrá de más de 37,5 millones de euros. Entre las partidas asignadas, destacan 5,6 millones para el Plan de impulso a la digitalización de la Pyme, 20,7 millones en subvenciones para la I+D empresarial, 8 millones para cofinanciar la estructura de los Centros Tecnológicos de la Comunidad, 2,5 millones para proyectos de I+D en zonas afectadas por el cierre de minas y térmicas, 1,3 millones para el Plan de Sostenibilidad para Pymes y la plataforma "Castilla y León comunidad de Emprendedores", que integra el Programa Wolaria y el mapa de aceleradoras verticales.

En relación con la inversión en infraestructuras empresariales, la Junta destinará un total global de 100 millones de euros, de los cuales el ICECYL gestionará 72,7 millones.

Estos recursos financiarán 58 actuaciones en polígonos y parques empresariales de las nueve provincias, 4,2 millones de euros en ayudas al suelo industrial en municipios de menos de 20.000 habitantes y el desarrollo de protocolos con grandes municipios, junto con medidas como la bonificación del 50 por ciento en planes territoriales y el pago aplazado de hasta el 80 por ciento a 15 años.

GASTOS

En cuanto al desglose por capítulos de la Consejería, el capítulo 1 de gastos de personal absorberá 110 millones de euros (el 25 por ciento del presupuesto), el capítulo 2 contará con 37 millones, el capítulo 3 dispondrá de 9,2 millones y el capítulo 4 ascenderá a 12,6 millones de euros, destinados a deducciones familiares no cobradas (5,4 millones) y a transferencias a diputaciones y ayuntamientos (7 millones).

Respecto a los gastos de capital, el capítulo 6 de inversiones alcanzará 61,6 millones de euros y el capítulo 7 de ayudas a empresas sumará 150 millones, mientras que las operaciones financieras (capítulos 8 y 9) situarán su importe en 52 millones de euros.

Por último, en los Servicios de la Administración General de la Consejería, que contarán con 174,24 millones de euros, se reservarán 11,7 millones para la Administración electrónica (mantenimiento de aplicaciones tributarias, DUERO y SICCAL), 9,7 millones para obras de reforma y eficiencia energética en edificios administrativos y 2 millones para el seguimiento de fondos europeos.

Asimismo, se destinará 11,14 millones a la política económica autonómica, divididos en 7 millones para planes de desarrollo territorial (como Tierra de Campos, La Raya o Alto Tiétar) y 4 millones para reforzar la competitividad y la transferencia de conocimiento junto a clústeres y centros tecnológicos.