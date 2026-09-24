La Casa de la India de Valladolid inaugura la muestra de arte contemporáneo 'Shakti. Energía creadora femenina'

La inauguración de la la exposición 'Shakti. Energía creadora femenina', una muestra del arte contemporáneo realizado por mujeres de la India - FUNDACIÓN CASA DE LA INDIA

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la India de Valladolid ha inaugurado este jueves la exposición 'Shakti. Energía creadora femenina', una muestra colectiva que reúne la obra de artistas contemporáneas de la India y que podrá visitarse hasta el 27 de noviembre en la sede de la institución en Valladolid.

La inauguración ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; la embajadora de la India, Shreya Shakya y Jaswant Malik; el vicerrector de coordinación del equipo y comunicación de la Universidad de Valladolid, Bartolomé Rubia; Martin Gurvich, el director de MOSA, Martin Gurvich; el vicepresidente de las Fundaciones Gabarrón y Casa Pintada, Antonio Gabarrón; el director de la Casa de la India, Guillermo Rodríguez y Sangeeta Gupta, una de las artistas de la muestra encargada de la visita guiada.

La exposición forma parte de la programación oficial del Año Dual España-India de la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial, una iniciativa que refuerza los vínculos culturales entre ambos países y sitúa a Valladolid como uno de los principales escenarios del diálogo artístico ambos países.

Bajo el concepto de 'Shakti', el principio femenino que en la tradición filosófica india simboliza la energía creadora y transformadora del universo, la muestra ofrece un recorrido por algunas de las voces más relevantes del panorama artístico contemporáneo indio.

ARTE CONTEMPORÁNEO

A través de disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado o la fotografía, las artistas abordan cuestiones relacionadas con la memoria, la identidad, la naturaleza, la espiritualidad, la vida cotidiana y los profundos cambios sociales que vive la India actual.

De esta forma, lejos de ofrecer una visión homogénea, la exposición pone de manifiesto la diversidad de lenguajes, sensibilidades y trayectorias que caracterizan la creación femenina en la India contemporánea.

Así, la tradición e innovación dialogan en unas obras que incorporan referencias a la mitología, las prácticas devocionales y las artes populares junto a preocupaciones plenamente actuales, configurando un relato plural sobre la experiencia femenina y el poder transformador del arte.

Antes de su llegada a España, el proyecto fue presentado en la National Gallery of Modern Art de Nueva Delhi y Mumbai, y posteriormente en el Museum of Sacred Art (MOSA) de Bélgica.

La versión que ahora se presenta en Valladolid y Mula (Murcia) amplía el proyecto hasta reunir treinta artistas y se consolida como una de las exposiciones internacionales "más representativas" dedicadas al arte contemporáneo realizado por mujeres en la India.