Casado aclara que el aislamiento por posible coronavirus en Cidaut es protocolario y pide calma hasta tener resultados

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha aclarado que el aislamiento de 14 trabajadores por un caso sospechoso de coronavirus en la empresa Cidaut, en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), forman parte del protocolo y ha llamado a la tranquilidad hasta que se obtengan los resultados de las pruebas practicadas a un paciente en estudio que se ha evacuado a un centro hospitalario.

Los trabajadores se encuentran aislados en una sala de su sede del Parque Tecnológico después de que se activase el protocolo por un ingeniero iraní que llegó a la capital vallisoletana hace unos días y que presentaba síntomas, por lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Guardia Civil. Los empleados aislados son aquellos que han tenido contacto y han estado trabajando con esta persona, mientras que el resto de la plantilla ha continuado trabajando con normalidad.

A este respecto, la consejera, en el marco de la Jornada sobre Eliminación de la Hepatitis C en Castilla y León, ha explicado que el aislamiento es una medida protocolaria después de trasladar al afectado al hospital para la realización de pruebas, de las que aún no se tienen resultados.

Casado, en declaraciones a Europa Press, ha concretado que cuando se tengan los resultados de las pruebas practicadas al paciente se actuará con las personas que están aisladas en este momento, según el protocolo y la fase actual en la que están.

Así, ha apuntado que si esa persona no tiene infección se normaliza su vida y se acabarían las medidas, pero si la tiene se continuaría con el protocolo, que consistiría en individualizar la situación, con aislamiento y probablemente domiciliario.

Sin embargo, ha aclarado que esas medidas habría que verlas y dependerían de los epidemiólogos, que se encargan de hacer una encuesta, comprobar el tipo de contactos que se han mantenido, el tiempo de los mismos, etcétera.

"Hay que saber exactamente de qué estamos hablando, pero de verdad tranquilidad", ha pedido la consejera de Sanidad, que ha hecho un llamamiento a la calma ante un escenario de "contención" ante una enfermedad que ha aparecido, que es una pandemia por su presencia en muchos países, pero que en un alto porcentaje tiene una letalidad baja.

Verónica Casado, en declaraciones a Europa Press, ha vuelto a insistir a la hora de pedir "calma y sosiego" porque, ha repetido, es una enfermedad de baja letalidad y en el sistema sanitario están preparados para identificarla y tratarla.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN

Aún así, ha destacado la importancia de que, cuando se tengan dudas, se consulte la información que hay en el Portal de Salud de Castilla y León, en la web del Ministerio o se llame al teléfono dispuesto por la Consejería para informar sobre esta cuestión, el 900 222 000.

Este teléfono, ha recordado Casado, se encuadra dentro de emergencias sanitarias y permite ordenar la atención sanitaria porque ha aconsejado "no salir corriendo" ni a un centro de salud ni a un hospital, sino primero preguntar, decir lo que pasa, y personas específicamente entrenadas para saber qué hacer decidirán lo más oportuno y qué recurso movilizar.

Como ejemplo, ha señalado que si se tiene mucha fatiga y ahogos y además se manifiesta que se ha llegado días atrás de un sitio endémico donde está la enfermedad, a lo mejor lo más conveniente es mandar una ambulancia con profesionales, recoger y trasladar al hospital al paciente o, por el contrario, si éste presenta un cuadro banal quizá lo más conveniente sea acudir a su domicilio a recoger una muestra que es orofaríngea y, en pocas horas, saber si se tiene o no la enfermedad.

La consejera ha insistido en los consejos de tranquilidad, preguntar, no moverse de casa y dejarse aconsejar por sanitarios, lo que evitará que si se va a una sala de espera y se tiene coronavirus se difunda, ya que no hay un metro de distancia entre paciente y paciente, que es lo que en este momento es lo que hay que garantizar para no transmitir la enfermedad.

Por otra parte, ha añadido que si uno está enfermo sufre una bajada de defensas y se puede coger otra enfermedad, por lo que si se quiere contener esto lo mejor es preguntar e informarse primero.

Todo ello, ha advertido, por si se pasara a una segunda fase de "mitigación", por lo que cree que hay que intentar hacer un uso "muy adecuado" del sistema. "Va a ser mucho más seguro para nosotros y para toda la población", ha concluido.