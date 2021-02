Casado afirma que la curva está llegando a una "zona de valle" y quiere pensar que no habrá cuarta ola

VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha afirmado que la curva de contagios está llegando a una "zona de valle" y que quiere evitar pensar en una cuarta ola puesto que confía en que habrá vacunas suficientes para el 70 por ciento de la población antes del verano.

La planificación consiste en "poner todas las vacunas sin hacer reserva estratégica" porque, de lo contrario, se vacunaría a menos personas. "Recibimos las vacunas y las ponemos, pero nos gustaría tener mas para que el ritmo fuera más rápido", ha reconocido Casado ante un ritmo de vacunación que "viene ensombrecido" porque inyecciones como la de Moderna no están llegando a tiempo.

En este sentido, Casado ha señalado que está previsto que la segunda dosis de la vacuna de Moderna llegue el próximo 4 de marzo después del retraso en el envío por parte de la farmacéutica y, aunque espera que esta llegue antes de que finalice el periodo de 45 días recomendado entre ambas inyecciones, ha solicitado "paciencia", puesto que los últimos estudios señalan que solo la primera dosis registra un 80 por ciento de inmunidad. "Aunque se retrase, va a hacer el efecto necesario y no se va a perder segunda dosis", ha zanjado.

Además, entre finales de esta semana y principios de la próxima, la consejera ha anunciado que comenzará la vacunación de grandes dependientes y de mayores de 80 años --correspondientes a los grupos 4 y 5-- a medida que culmine la del personal sanitario, que se prevé que culmine esta semana.

Respecto a las "asimetrías" del proceso, Casado ha reconocido que "hay asimetría entre las provincias, al igual que la hay entre la población" y que, por tanto, el ritmo va de la mano de la población diana de áreas y provincias. "Va a haber ritmos diferentes aunque decalaje será el mínimo posible", ha incidido la consejera.

Así, con el objetivo de vacunar al mayor número de población posible, se intentará centralizar el proceso en puntos fijos, ya que será más rápido que si se va de consultorio en consultorio, aunque, según ha explicado Casado, la estrategia será "mixta", pues también habrá equipos itinerantes que acudan a consultorios y domicilios hasta que pueda haber vacunaciones masivas.

No obstante, la consejera ha apuntado que "está muy bien hacer folclore, pero la vacunación masiva no llegará hasta que no haya vacunas masivas".