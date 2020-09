Casado afirma que Puente desestimó el ofrecimiento de presentar las nuevas medidas como en Salamanca

SALAMANCA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha reconocido que propuso al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, una presentación de las medidas adoptadas para la ciudad en un acto similar al efectuado a primera hora de este miércoles en Salamanca pero que el regidor vallisoletano declinó el ofrecimiento.

En el Ayuntamiento de Salamanca, donde Casado sí se ha reunido con autoridades locales y donde ha presentado a los medios las nuevas medidas que afectan a la ciudad para combatir la propapagación de la COVID-19, la consejera ha explicado que también habló con Puente para celebrar en Valladolid un acto similar.

En cambio, no ha habido encuentro alguno en la ciudad regida por Óscar Puente porque el alcalde indicó que "no lo veía necesario". Por ello, "estoy aquí [en referencia a Salamanca] y no estoy allí [en alusión a Valladolid]", ha apostillado.

En cuanto a las declaraciones y recursos judiciales del alcalde Puente, que se contraponen a las medidas adoptadas por el consejo de gobierno de la Junta y que afectan a su ciudad, ha subrayado que "tiene todo el derecho de hacer lo que le parezca oportuno".

No obstante, además de mostrar su convencimiento de que "hay que tomar medidas", la consejera ha reseñado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien tiene "la misma información" que la Consejería de Sanidad de la Junta, ya ha manifestado que "no le parece adecuado el que se rebatan medidas en la situación dada".