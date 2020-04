Casado considera una "temeridad" volver al trabajo en algunos sectores

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, considera que es una "temeridad" la vuelta a trabajo de algunos sectores a partir del lunes con el fin del permiso retribuido porque el sistema sanitario no está preparado para un repunte de casos y, por lo tanto, tampoco para una "desescalada".

"Me preocuparía enormemente un repunte", ha señalado la titular de Sanidad en la rueda de prensa diaria para dar a conocer la situación de la pandemia por COVID-19 en Castilla y León.

Verónica Casado ha explicado que este jueves se mantuvo una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que ya se transmitió esta preocupación, compartida por varios consejeros de diferentes comunidades autonómicas, que consideran que es "muy pronto" para la reincorporación al trabajo en determinados sectores.

A este respecto, ha incidido en que es "muy pronto" para que se incorporen probablemente 200.000 trabajadores dado que no hay una estabilización todavía de la situación para ello.

Junto a esta preocupación, la consejera ha insistido en los desplazamientos desde comunidades como la de Madrid a Castilla y León y por ello ha pedido a la Delegación del Gobierno que extreme las medidas para controlar los desplazamientos.

Casado ha puesto como ejemplo gráfico de la situación que la "bañera estaba llena, el grifo iba echando cada vez un poquito menos de agua y se tenía el tapón abierto y se estaba vaciando, pero si el grifo empieza a proyectar mucha más agua va a rebosar la bañera".

Por ello, ha insistido en que la gente no se puede mover, debe quedarse en su casa, no acudir a segundas residencias o pueblos en los que actualmente no hay casos y "sería lamentable y triste" que se produjera un incremento de contagios.

ALTO RIESGO

Casado ha aseverado que no se ha "colapsado" pero si hubiera un segundo brote "sería muy terrible" para la mortalidad, la letalidad y para el sistema sanitario.

Precisamente para analizar cómo será la desescalada y la futura vuelta a la normalidad, Verónica Casado ha señalado que la mayoría de comunidades autónomas consideran "urgente" la convocatoria del comité de expertos, que esperan que el lunes o el martes pueda reunirse, toda vez que faltaba algún territorio por designar al miembro de este órgano.

También en la reunión del Consejo Interterritorial la consejera ha señalado que se solicitó un incremento de los test que llegan a la Comunidad y se puso de manifiesto la necesidad de que las pruebas que se realizan deben de estar bajo la coordinación de las autoridades sanitarias, por lo que empresas ni laboratorios deben hacerlos y, en su caso, supeditados a lo que marquen el Ministerio o la Consejería.

Verónica Casado ha insistido en que todos los consejeros coinciden en que la situación es de disminución de casos, pero sin una estabilización de la curva y por lo tanto que no debe "relajarse" nadie porque la solución pasa por la cuarentena, la detección de casos, su abordaje y tratamiento, pero "lo más importante la cuarentena social y el confinamiento en domicilios".

A este respecto, ha reiterado la preocupación que ya expresó este jueves y que han trasladado alcaldes de varios pueblos por la llegada de gente de fuera, desplazada durante estos días, sobre todo en provincias como Ávila y Segovia, con municipios que han trasladado que están "muy" preocupados porque tienen tasas de infección altas y subirlas podría ser "muy dramático" para las personas y el sistema.

Casado ha vuelto a pedir que no se salga a la calle y tener cuidado, "sobre todo" con las personas mayores porque "sería muy triste" con muchas zonas básicas de salud sin casos o pocos casos que se dispararan "por la inconsciencia de algunas personas", cuestión por la que avala que se amplíe la cuarentena mientras no se llegue a un número de casos "cero".